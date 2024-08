El método de Bill Gates para fortalecer la memoria

Escuchar

La pérdida de memoria, en mayor o menor medida, es inevitable a lo largo de los años; sin embargo, los especialistas sugieren una serie de hábitos para activar las funciones cognitivas y, a su vez, reducir el riesgo de sufrir alguna enfermedad degenerativa. Algunos claros ejemplos son la realización de ciertas actividades o la inclusión de algunos alimentos; pero, el creador de Microsoft, Bill Gates, una de las mentes más brillantes de este tiempo, lleva adelante otro método particular para fortalecer la memoria.

El filántropo recomienda libros, canciones y actividades, así como también comparte pensamientos y críticas a través de su blog personal llamado GatesNotes. En una nota publicada en el 2012, se refirió a la “memoria fotográfica” con la que contaba en temas que realmente le interesaban, como la ciencia y los negocios. También aclaró que su amigo Mike era mucho mejor a la hora de recordar datos cinematográficos como el actor de una película o el año de rodaje. Algo que él no podía hacer.

Bill Gates se inspiró en un libro para fortalecer la memoria

No obstante, poseía una extraordinaria memoria para las cosas que realmente le interesaban, como es el caso del primer programa de software que escribió, del cual recuerda cada línea. “Como paso mucho tiempo pensando en ciencia y negocios, tengo una estructura o un contexto en el que los hechos pueden encajar. Por ejemplo, ‘Oh, esta empresa es como esa, pero diferente en este aspecto’. Creo que la mayoría de las personas tienen buena memoria para las cosas en los dominios que realmente les interesan”, manifestó.

El filántropo creyó que no podía mejorar su memoria, pero luego de leer Moonwalking with Einstein: The Art and Science of Remembering Everything de Joshua Foer su opinión cambió. El autor del libro se interesó en cómo funciona la mente, pero especialmente la memoria. Esto lo condujo a un concurso mundial de memoria, donde, por ejemplo, las personas podían memorizar el orden de una bajara de 52 cartas en minutos. Esto abrió la incógnita sobre si algunas personas nacen con esa habilidad. En ese sentido, Bill Gates señaló que la memoria humana es extremadamente buena para los dominios que realmente les interesa, pero extremadamente mala en cosas que no son tan importantes.

La portada de Moonwalking with Einstein: The Art and Science of Remembering Everything de Joshua Foer

Retomando al autor, Gates dio a conocer el método para fortalecer la memoria, llamado el “palacio de la memoria”. ¿Qué quiere decir? Que las personas que ganaban los concursos de memorias utilizaban ciertas técnicas para visualizar objetos, que también eran técnicas desarrolladas en la antigua Grecia.

El método consiste en visualizar una casa con muchas habitaciones y en cada habitación colocar un objeto, o lo que sea que se quiere recordar. Por ejemplo: “Ajo en la entrada”, “Queso en la puerta”. Esto está inspirado en un antiguo poeta griego que recordaba cada uno de los nombres de las personas que murieron cuando un templo se derrumbó durante un banquete porque tenía la memoria visual de dónde estaba sentada cada una de las personas.

Este método se trata de un gran ejercicio para poner a prueba y fortalecer la mente. Por ejemplo, en vez de depender del celular, se podría emplear este método para hacer un listado de compras del supermercado. El autor del libro practicó esta técnica durante un año y ganó el Campeonato de Memoria de Estados Unidos.

