A finas del año pasado se estrenó Saltburn, una película de comedia negra que trata la historia de un estudiante de la Universidad de Oxford llamado Oliver Quick, quien es invitado a pasar el verano en una finca por un compañero adinerado y su familia. La mansión Drayton House, donde se filmó esta historia, está ubicada en Northamptonshire, Inglaterra, y guarda consigo un misterio que muchos fanáticos quieren descubrir.

Saltburn fue filmado en la mansión Drayton House ubicada en Northamptonshire, Inglaterra Amazon Studios

El film, ambientado en la década del 2000, fue escrito y dirigido por Emerald Fennell, y cuenta con un elenco de renombre como lo son Barry Keoghan, Jacob Elordi, Rosamund Pike, Richard E. Grant, Alison Oliver, Archie Madekwe y Carey Mulligan. Gran parte de la historia se desarrolla en Drayron House, una mansión de 127 habitaciones que es propiedad de la familia Stopford Sackville.

Se cree que este lugar, de fachada barroca, fue construido alrededor del 1328 y que, en un principio, perteneció a los Drayton antes de terminar en manos de los Sackville, en el siglo XVIII. El sitio nunca estuvo abierto al público en general, pero gracias a esta película los fanáticos descubrieron cómo acceder y observar la gran mansión. Un pequeño detalle es que no se puede llegar en vehículo, solo a pie.

Pero el gran misterio de este lugar es que sus propietarios otorgaron los permisos para que se filme con la condición de que todos los involucrados no revelaran el nombre de esta lujosa propiedad. No obstante, el equipo tuvo la total libertad de decorar este lugar como quisieran, entonces le añadieron muchas obras de arte contemporáneas y pusieron muebles por todo el lugar. Además, hubo un cambio significativo para la escena en el baño, donde Oliver Quick observa a Felix Catton en la intimidad, ya que el baño original no contaba con las dimensiones necesarias.

Los propietarios otorgaron los permisos para que se filme Saltburn con la condición de que todos los involucrados no revelaran el nombre de esta lujosa propiedad Chiabella James

En este contexto, la cineasta Fenell se refirió a este espectacular lugar. “Por eso la casa era tan importante. Tenía que ser algo que no se hubiera usado antes. Esto ni siquiera había sido fotografiado y mucho menos filmado. Siempre quisimos la sensación exacta de que es un lugar real”, señaló en diálogo con House and Garden.

En este sentido, agregó: “Cuando entré por primera vez a la casa, los bustos en el gran salón tenían sombreros tontos y pensé ‘eso es exactamente’. Eso es exactamente lo que hay que sentir. Para la gente que vive aquí es simplemente su hogar y es simplemente divertido. Estas grandes cosas son solo el desorden de tu vida diaria. Eso fue algo que sentí que realmente no habíamos visto antes”.

Saltburn se estrenó en el 2023 y tuvo nominaciones a los Premios Globo de Oro Amazon Studios

La película, que tuvo nominaciones a los Globos de Oro, logró que muchos de sus fanáticos encontraran la manera de llegar a esta excéntrica mansión. A través de una publicación de TikTok, la usuaria conocida como @be_better_known explicó cómo es el camino desde Northamptonshire. “Tenés que comenzar en un lugar llamado Lowick y encontrar el pub Snooty Fox, donde podés estacionar”, introdujo.

Luego añadió: “Entonces tenés que encontrar Drayton Road, bajar por ella un rato pasando las cabañas, tienen unos bonitos caballitos a la izquierda. Luego, sobre el río, hay una fuente de agua a la izquierda y en este carril llegás a la finca”.

El especial hermetismo con el que era guardado este lugar ahora conoció la fama gracias a la película Saltburn, que en la actualidad se puede disfrutar en Amazon Prime.