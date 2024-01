escuchar

Con la conducción de Jo Koy, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood celebra la entrega de los premios Globo Oro desde el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles.

La ceremonia -que se trasmite en vivo desde TNT y la plataforma de streaming HBO Max- cuenta con las películas Barbie, de Greta Gerwig, y Oppenheimer, de Christopher Nolan, ente sus favoritas en las categorías dedicadas al cine. En cuanto a las series, encabezan la lista de nominaciones Succession, El oso y Only Murders In The Building.

Entre las novedades de este año, los Globos de Oro tendrán dos flamantes categorías: mejor éxito cinematográfico y de taquilla, y mejor actuación en un especial de stand up de comedia en televisión .

A continuación, la lista completa de ganadores.

CINE

Actor de reparto

Por su interpretación como Lewis Strauss en Oppenheimer, Robert Downey Jr. ganó un Globo de oro (Fuente: Universal Pictures)

Robert Downey Jr. - Oppenheimer

Actriz de reparto

Da'Vine Joy Randolph AMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Da’Vine Joy Randolph - The Holdovers

Película en habla no inglesa

Anatomía de una caída

Guion

Justine Triet y Arthut Harai - Anatomía de una caída

Película - Drama

Los asesinos de la luna (UIP). Melinda Sue Gordon

Oppenheimer

Los asesinos de la luna

Maestro

Past Lives

The Zone of Interest

Anatomía de una caída

Película - Comedia y/o musical

Margot Robbie en la película de Barbie Warner Bros.

Barbie

Pobres criaturas

American Fiction

The Holdovers

Secretos de un escándalo

Air: la historia detrás del logo

Director

Bradley Cooper en Maestro, coescrita y dirigida por él Mega/The Grosby Group

Bradley Cooper - Maestro

Greta Gerwig - Barbie

Yorgos Lanthimos - Pobres criaturas

Christopher Nolan - Oppenheimer

Martin Scorsese - Los asesinos de la luna

Celine Song - Past Lives

Actriz en película - Drama

Annette Bening interpreta a Diana Nyad en la adaptación de Netflix NETFLIX

Lily Gladstone - Los asesinos de la luna

Carey Mulligan – Maestro

Sandra Hüller – Anatomía de una caída

Annette Bening - NYAD

Greta Lee - Past Lives

Cailee Spaeny - Priscilla

Actor en película - drama

Colman Domingo en Rustin

Bradley Cooper - Maestro

Cillian Murphy - Oppenheimer

Leonardo DiCaprio - Los asesinos de la luna

Colman Domingo - Rustin

Andrew Scott - All of Us Strangers

Barry Keoghan - Saltburn

Actriz en película - Comedia y/o musical

Hazme el favor (UIP-Sony)

Fantasia Barrino – El color púrpura

Jennifer Lawrence – Hazme el favor

Natalie Portman - Secretos de un escándalo

Alma Pöysti – Hojas de otoño

Margot Robbie – Barbie

Emma Stone – Pobres criaturas

Actor en película - Comedia y/o musical

Timothée Chalamet en Wonka Warner Bros. Discovery

Nicolas Cage - Dream Scenario

Timothée Chalamet - Wonka

Matt Damon - Air: la historia detrás del logo

Paul Giamatti - The Holdovers

Joaquin Phoenix - Beau tiene miedo

Jeffrey Wright - American Fiction

Película animada

"Suzume", una película animada escrita y dirigida por Makato Shinkai

The Boy and the Heron

Elemental

Spider-Man: A través del Spider-Verso

Super Mario Bros

Suzume

Wish: el poder de los deseos

Logro cinematográfico y de taquilla

TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR FILM Captura de video

Barbie

Guardians de la Galaxia Volumen 3

John Wick 4

Misión imposible: sentencia mortal (Parte I)

Oppenheimer

Spider-Man: A través del Spider-Verso

Super Mario Bros

Taylor Swift: The Eras Tour

Música original

Oppenheimer de Christopher Nolan

Ludwig Göransson - Oppenheimer

Jerskin Fendrix - Pobres criaturas

Robbie Robertson - Los asesinos de la luna

Mica Levi - The Zone of Interest

Daniel Pemberton - Spider-Man: A través del Spider-Verso

Joe Hisaishi - The Boy and the Heron

Canción

“What Was I Made For?” - Billie Eilish y Finneas, Barbie

“Dance the Night” - Caroline Ailin, Dua Lipa, Mark Ronson y Andrew Wyatt, Barbie

“Addicted to Romance” - Bruce Springsteen y Patti Scialfa, She Came to Me

“Peaches” - Jack Black, Aaron Horvath, Michael Jelenic, Eric Osmond, y John Spiker, The Super Mario Bros. Movie

“I’m Just Ken” by Mark Ronson, Andrew Wyatt, Barbie

“Road to Freedom” - Lenny Kravitz, Rustin

TV

Actor en serie dramática

Kieran Culkin ganó en su categoría, imponiéndose a varios de los favoritos como Pedro Pascal y Brian Cox Arturo Holmes/MG22 - Getty Images North America

Kieran Culkin - Succession

Actor en serie de comedia y/o musical

Jeremy Allen White en The Bear. Gentileza de Star+/Chuck Hodes/FX

Jeremy Allen White - El oso

Actriz en serie de comedia y/o musical

Ayo Edebiri en El Oso Chuck Hodes - STAR+

Ayo Edebiri - El Oso

Actor de reparto

Matthew Macfadyen y un Globo de oro por su rol como Tom, en Succession Captura

Matthew Macfadyen - Succession

Actriz de reparto

Elizabeth Debicki Captura

Elizabeth Debicki - The Crown

Actor en miniserie y/o película para TV

Steven Yeun junto a Ali Wong, protagonistas de Bronca ROBYN BECK - AFP

Steven Yeun - Bronca

Actriz en miniserie y/o película para TV

Ali Wong - Bronca

Actuación en stand up

Ricky Gervais

Ricky Gervais, Armageddon

Drama

Succession HBO

1923

The Crown

La diplomática

The Last of Us

The Morning Show

Succession

Comedia

Only Murders in the Building Patrick Harbron - Star+

El oso

Ted Lasso

Abbott Elementary

Jury Duty

Only Murders in the Building

Barry

Actriz en serie dramática

Keri Russell en La diplomática Netflix

Helen Mirren - 1923

Bella Ramsey - The Last of Us

Keri Russell - La diplomática

Sarah Snook - Succession

Imelda Staunton - The Crown

Emma Stone - The Curse

Miniserie y/o película hecha para TV

Todos quieren a Daisy Jones

Bronca

Todos quieren a Daisy Jones

All the Light We Cannot See

Compañeros de viaje

Fargo