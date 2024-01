Las plataformas de streaming tienen muy buenas propuestas este mes; hacemos un repaso por sus principales producciones y te contamos cuándo se estrenan

Otro año comenzó y las principales plataformas streaming tienen preparados estrenos muy importantes . Desde la nueva temporada de una popular ficción de detectives, pasando por un acercamiento más oscuro al universo Marvel, hasta llegar a la reversión de un clásico de aventura... Enero tiene opciones para todas las edades y gustos.

Echo (miniserie)

En medio de una situación muy desfavorable para Marvel, que intenta atraer a un público que se aleja cada vez más, la productora especializada en superhéroes lanza Echo, su nueva miniserie . Ambientada en las zonas más violentas de Nueva York, aquí la protagonista es Maya (Alaqua Cox), una criminal reformada que intenta encontrar su lugar lejos de las órdenes de Kingpin (Vincent D´Onofrio). Pero la mano del pasado pronto alcanzará a esta hábil luchadora, que deberá volver a enfrentarse no solo a su antiguo jefe, sino también a los conflictos de su propia familia.

Presentada en la serie Hawkeye, Echo se convirtió en una figura muy popular dentro del universo Marvel. Y la posibilidad de ambientar la historia en los suburbios de Nueva York permite darle un ángulo distinto a un universo en el que esta vez, no hay superhéroes voladores ni soldados con superfuerza, sino toda clase de criminales y mafiosos.

Cuándo y dónde verla. Echo estrena el martes 9 de enero, por Disney+ y Star+.

True Detective: Tierra nocturna (cuarta temporada)

El camino de esta antología policial fue de lo más errático. Luego de una primera temporada contundente, que le valió una extensa lista de galardones, el segundo y tercer año de esta ficción no lograron sostener ese piso de calidad condenando a True Detective a un limbo en el que sus fans la olvidaron. Pero decididos a no dejar morir la franquicia, HBO puso en marcha una cuarta temporada, que llega este mes al streaming.

En los nuevos episodios, Jodie Foster encarna a la detective Liz Danvers, una mujer que debe resolver el misterio detrás de la muerte de ocho operarios de una estación de investigación en Alaska. Acompañada de Reis (Evangeline Navarro), la protagonista tendrá que desentrañar un misterio que la obligará a enfrentarse a fantasmas de su oscuro pasado.

Cuándo y dónde verla. True Detective: Tierra nocturna llega el 14 de enero a la pantalla de HBO Max.

Zorro (primera temporada)

Un clásico absoluto, un personaje que no deja de ser centro de nuevas versiones, ese es el Zorro, y de la mano de Amazon Prime Video, este gran héroe vuelve una vez más . La historia es muy conocida, Diego de la Vega (Miguel Bernadeau) se viste de negro y bajo un antifaz, asume la identidad del gallardo espadachín que le hace frente a todas las injusticias que acontecen en la California del siglo XIX. Esta vez, su misión es descubrir qué se esconde detrás del asesinato de su padre y quién fue su verdugo . A lo largo de diez capítulos, esta reinterpretación de Zorro buscará atraer a una generación más joven de televidentes, que se entusiasmen con esta perdurable aventura.

Dónde y cuándo verla. Zorro llega a la pantalla de Amazon Prime Video el 19 de enero.

Cristóbal Balenciaga (miniserie)

El mundo de las ficciones en la pantalla chica siempre encontró en la moda la excusa para desarrollar relatos de enorme perseverancia y ese es el caso de Cristóbal Balenciaga. Este título hace foco en los primeros años del reconocido diseñador de moda y su difícil carrera hasta consolidarse como un referente de su área. La trama comienza en los años treinta cuando Balenciaga (Alberto San Juan), luego de un promisorio debut en España, llega a París con la intención de imponerse como un diseñador de vanguardia. Sin embargo, la capital francesa no lo recibe con los brazos abiertos, y sus ideas son rechazadas por la élite de la moda. Chanel, Dior y Givenchy marcan tendencia y Balenciaga deberá buscar la forma para derrotarlos. Pero su tenacidad y decisión a desafiar los cánones de la época, finalmente llevarán al modisto a consagrarse como un verdadero ícono de la industria.

Cuándo y dónde verla. Cristóbal Balenciaga estrena el 19 de enero en Star+.

Masters of the Air (miniserie)

A lo largo de las últimas décadas, Tom Hanks y Steven Spielberg se asociaron en dos oportunidades para producir proyectos televisivos. En Band of Brothers primero y luego The Pacific, la propuesta era la de retratar diferentes pasajes de la Segunda Guerra Mundial poniendo el acento en la camaradería que surge en el frente de batalla y cómo un puñado de hombres son capaces de torcer el destino de la historia. Eran dos ficciones autoconclusivas, sin personajes en común, pero con la guerra como telón de fondo. Y ese díptico bélico ahora se convierte en una trilogía, con la llegada de Masters of the Air.

A través de una trama que se basa en el libro homónimo de Donald L. Miller, aquí el relato gira alrededor del Bloody Hundredth, un grupo de bombarderos que realizaron innumerables misiones en la Alemania Nazi. A través de esa premisa, Masters of the Air refleja los nervios de acero que tenían estos pilotos, quienes llevaron la guerra a miles de pies de altura, en operaciones en las que podían terminar muertos, capturados o gravemente heridos. El protagonista de la serie es Austin Butler, que terminó involucrado en este proyecto por recomendación del propio Hanks, con quien trabajó en el film Elvis. También forman parte del elenco Callum Turner, Anthony Boyle y Barry Keoghan.

Cuándo y dónde verla. Masters of the Air estrena el 26 de enero por Apple TV+.

Expatriadas (miniserie)

Hace varios años, Nicole Kidman se puso en contacto con la directora Lulu Wang para pedirle que se hiciera cargo de la realización de esta miniserie. Basada en el libro del mismo título, la acción gira alrededor de tres mujeres que tienen en común su llegada a Hong Kong, luego de vivir en los Estados Unidos. Ellas no se conocen, sus vidas son muy distintas y sus trasfondos totalmente opuestos, pero las batallas emocionales de estas mujeres impactarán entre sí de forma inesperada.

En medio de calles densamente pobladas de Hong Kong, Margaret (Kidman) extravía a su hijo, dando comienzo a una búsqueda desesperante, que invitará a reflexionar sobre las desigualdades sociales y los beneficios de clase. Expatriadas cuenta con seis episodios, cuya duración es considerablemente extensa (¡algunos capítulos superan la hora y media!), pero que prometen una compleja historia.

Cuándo y dónde verla. Expatriadas se estrena el 26 de enero por Amazon Prime Video.