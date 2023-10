escuchar

Aunque muchas veces cueste hablar de ella, la muerte es un proceso natural de la vida y del que existen infinidades de preguntas de las que poco se tienen respuesta. Pese a ello, médicos explicaron en los últimos días qué sienten los pacientes antes de morir y el dato revolucionó a todos.

En diálogo con Woman’s Hour de la BBC, Kathryn Mannix, prestigiosa doctora británica y pionera en medicina paliativa, brindó detalles de “Dying for Beginners” (Morir para principiantes, en español), un corto animado que escribió para poder concientizar sobre este estadío, sobre todo para quienes le temen.

“No es un estado mental aterrador, es un estado de no saber nada. Lo primero que se nota es que el cuerpo empieza a quedarse sin energía, casi como cuando tienes un teléfono móvil viejo y la batería no permanece cargada”, indicó con relación al momento exacto en que la persona está por fallecer.

En ese sentido, habló sobre la importancia del descanso y la alimentación en el ser humano. “El cargador es el sueño. Más que comida, más que bebida. Y de hecho, muchas personas moribundas no sienten mucha hambre y eso está bien”, sostuvo y siguió: ”No mueren porque no comen. No comen porque su cuerpo está muriendo. Así que a medida que pasa el tiempo, las personas necesitan gradualmente dormir más para tener intervalos de energía suficiente para pensar y hacer lo que puedan. Y gradualmente la gente no solo se queda dormida, sino también inconsciente. Ahora no reconocen la diferencia”.

La doctora también se refirió al concepto que se conoce como el “estertor de la muerte”, un ruido que las personas pueden hacer en sus últimos momentos. “El cerebro ejecuta patrones de respiración refleja que se mueven hacia adelante y hacia atrás entre respiraciones bastante profundas que gradualmente se vuelven más superficiales. Y luego volver al principio otra vez, y avanzar y retroceder entre períodos de respiración bastante lenta, respiración más rápida, y volver a respirar lentamente”, señaló.

Y añadió: “Ahora, si no has visto eso antes, podrías pensar que la persona que respira, quizás rápida, pero superficial, tiene dificultades para respirar, jadea o se siente incómoda”.

Pero este no es el único dato revelador sobre el paso previo de una persona a la muerte. Hace unas semanas, una enfermera reveló qué es lo que las personas ven antes de su partida y se volvió viral.

“Aquí está mi dato más reconfortante sobre la muerte y el morir. Lo más loco que vemos en los cuidados paliativos es que la mayoría de las personas comenzarán a ver a familiares muertos, seres queridos muertos, amigos muertos, mascotas muertas antes de morir”, explicó desde su perfil de TikTok @hospicenursejulie, Julie McFadden.

“No tenemos idea de por qué sucede esto”, explicó la especialista en cuidados paliativos y siguió: “No afirmamos que realmente estén viendo a estas personas. No tenemos idea. Pero todo lo que puedo decirles como profesional de la salud, que ha trabajado en esta línea de trabajo durante mucho tiempo, sucede todo el tiempo”.

En ese sentido, la profesional de la salud comentó que como estas situaciones ocurren con frecuencia, los trabajadores del sector trabajan para “educar a la familia y al paciente” sobre el tema antes de que comience. Esto es para que no se alarmen “increíblemente cuando comience a suceder”.

