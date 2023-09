escuchar

Quien va a comprar a un supermercado chino en Morón puede llegar a vivir un gran espectáculo cargado de ritmo mientras elige qué productos va a llevarse. Pero, para quienes no son de la zona, a través de TikTok también pueden disfrutar del show a cargo de Li Dongdong, conocido como el “chino cuartetero”. El hombre, que llegó hace más de una década a la Argentina, se ganó ese apodo luego de que expresara su gran amor por esa música nacida en Córdoba. Rápidamente, se volvió un verdadero furor en el barrio... y en las redes sociales.

Hace poco más de 15 años, Li Dongdong llegó a la Argentina. Como todos lo que dejan su país natal para instalarse en otro, comenzó a conocer diversos aspectos de esta nueva cultura que se contrapone a la suya. Instalado en El Palomar, en Morón, comenzó a trabajar en un supermercado, donde realizada diversas tareas como reposición de productos.

En medio de las horas que pasaba entre las góndolas, en 2008 prestó sumamente atención en la música que se escuchaba desde el sector de carnicería: cuarteto. Desde entonces, ese ritmo lo conquistó. Poco a poco, conoció a los referentes del género y así llegó a los hits de Rodrigo y Ulises Bueno y de Carlos “La Mona” Jiménez.

Totalmente fanatizado por el ritmo, Li Dongdong decidió que él iba a interpretar aquellas canciones que muchos argentinos, y sobre todo cordobeses, sienten como un himno. Para eso, empezó a ver videos en Youtube para aprender las letras de los temas.

Luego, encontró el escenario perfecto: su lugar de trabajo. Con micrófono en mano, a principios del 2022 se paró en el frente del supermercado y sacó a relucir su voz, que rápidamente captó la atención de los clientes. Más tarde, el material fue compartido por él mismo en las redes sociales, bajo el usuario “Chino Cordobés”, y de esta manera se volvió un verdadero furor.

Li Dongdong es fan del cuarteto y canta en el supermercado

Desde hace varios años, siente una gran conexión con este género musical y, además de cantarlo en el supermercado, lo hace en la calle y donde pueda colocar su parlante y micrófono.

Además, no duda en hacer giras por diversos supermercados de la zona para llevar la alegría propia del cuarteto. Con su voz logra cambiar totalmente el ambiente del lugar: mientras algunos se frenan a escucharlo, otros se animan a bailar alrededor suyo y no faltan quienes lo graban para compartir el material en las redes sociales.

El Chino cordobés reveló cuándo nació su amor por el cuarteto

Lo que comenzó como un hobby con el objetivo de llevar alegría con la música, se convirtió en su estilo de vida y no duda en hacerlo conocer a sus pares que, llegados desde China, se encuentran con este nuevo ritmo. “Hace 13 años escucho cuarteto, la gente me dice que se pone contenta cuando canto. Lo escuché una vez y me gustó”, aseguró en declaraciones a El Doce tiempo atrás.

Li Dongdong, el hombre chino que canta cuarteto

“Argentinizado al 100%”; “La alegría que transmitís es muy grande”; “Ya sos argentino chino, que capo”; “Quiero saber en qué supermercado cantás, no me quiero perder los shows”; “Así con gusto voy a comprar”; “Tiembla Ulises Bueno”; “Solo en Argentina. Qué popurrí de culturas. Nos amamos fuerte”; “Mejor país del mundo” y “¡Quéhermoso todo!”, fueron algunos de los comentarios que los usuarios le dejan en TikTok.

Tal fue la popularidad que cobró que, además de ser entrevistado por diferentes medios, el comerciante estuvo invitado al programa Bienvenidos a bordo (eltrece). Allí, con su simpatía y buena onda, conquistó a Laurita Fernández al interpretar hits del cuarteto.

El Chino cordobés fue a cantar a Bienvenidos a Bordo

