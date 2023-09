escuchar

Luego del coqueteo entre Coki Ramírez y Marcelo Tinelli, Marixa Balli estuvo de invitada en el Bailando 2023 (América) donde habló sobre su vida personal antes de la aparición de Fátima Flórez, quien la imitó en vivo. Sin embargo, un día después, compartió historias en su cuenta de Instagram alegando de que no se sintió cómoda en su aparición en el certamen de baile y dio los motivos.

En la noche de este miércoles, Marcelo Tinelli presentó a Marixa Balli y la invitó al centro de la pista. “Le podés decir bombona, pero ayer asado con Milet, asado con Coki Ramírez. Vamos a una bailanta con Marixa mejor”, acotó Ángel de Brito con relación a las mujeres que coquetearon con el conductor esta semana.

Marixa Balli fue imitada por Fátima Florez en la noche del Bailando (América)

“¿Cuándo podemos ir a una bailanta para ir a bailar un día juntos?”, le consultó Tinelli, pero la invitada se lo tomó para mal: “Por el momento no estoy haciendo bailantas... Estoy muy Xurama (su marca de calzados)”. Sin quererlo, Marcelo volvió a meter la pata de nuevo: “Muy Xurama con la ropa”, señaló, pero la bailarina lo corrigió: “Con los calzados. No estás actualizado con los temas”. Luego de conversar sobre sus situaciones sentimentales, Fátima Flórez entró a la pista bailando “La Cachaca”, imitando a la panelista de LAM, lo que generó risas en el público.

Pero al día siguiente, Marixa Balli sorprendió a todos con una historia en el que reveló su sentimiento con respecto a su aparición en el programa. “La verdad no lo disfruté, no me sentí cómoda. Una pena”, escribió en una historia en la que dialogaba con Marcelo Tinelli.

Marixa Balli contó qué fue lo que más le disgustó del Bailando

Además, abrió la caja de preguntas y un seguidor le consultó qué fue lo que más le incomodó de su paso por el Bailando. “Primero, que los enteritos que nos íbamos a poner con Fátima (yo llegué sobre la hora y ella más temprano) era uno (talle) S para mí y uno M para Fátima. Ella se puso el S y vestuario nunca se fijó. Yo me tuve que poner el M porque llegué sobre la hora después de LAM. No tuve tiempo para decirle a Fátima sacate el M que yo me pongo el S”, manifestó.

Luego agregó: “Yo me olvidé unas sandalias y el canal me dio unas botitas que me quedaron chicas, y que me molestó. Estaba ya caliente con el enterito y el tema del zapato. Ya veníamos complicadas”. Pero la previa no fue lo único que las disgustó, ya que el primer diálogo con el conductor también tuvo algunos traspiés. “Después Marcelo no se acordaba que yo fabrico calzado, no indumentaria hace muchísimos años. Y después cuando me dijo ‘un fin de semana nos vamos a ir a bailar a una bailanta’ y hace cuanto que no voy a una. Yo he ido a trabajar, no a bailar. Esas cosas me calentaron”, remarcó.

Marixa Balli habló de la imitación de Fátima Flórez

La diseñadora de calzados también se refirió a la imitación que le hizo la actual pareja de Javier Milei. “No es que no me gustó lo de Fátima, me encanta lo de ella. Hace un show impresionante. Me molestó mi participación, que fue ridícula y que no tenía sentida. Por algo yo no quería ir el día anterior”, indicó.

Por último, volvió a arremeter contra el conductor del programa. “No me sacó protagonismo (Fátima). Lo que pasa es que Marcelo estaba tildado, no me hizo ninguna pregunta interesante. Se quedó bloqueado con dos situaciones: que vendo indumentaria y después con el tema de la bailanta. Yo estaba enojada por todo lo que me había pasado. Cuando salió Fátima dije ‘bueno, basta, salgamos que yo ya me quiero ir’. En un momento casi me voy, estaba tan cerca de la salida, pero soy respetuosa”, concluyó.