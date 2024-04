El test que reflejará si tenés una relación de calidad con tu pareja

Escuchar

Dicen que cada pareja es un mundo y es cierto que todas las dinámicas entre personas es distinta aunque hay ciertos patrones que suelen repetirse. Para unirlas y dar una devolución al respecto, un psicólogo norteamericano desarrolló 15 preguntas para saber si tenés una buena relación de pareja o no.

Robert Sternberg asegura que el amor se compone de tres elementos esenciales: intimidad, pasión y compromiso, los cuales, en diferentes combinaciones, pueden dar lugar a variados tipos de amor, desde el más superficial hasta el amor consumado o perfecto. Para dar con una respuesta concisa a esta combinación de elementos, Sternberg desarrolló el TLS-15 (Triangular Love Scale) en donde se responden preguntas sobre cada uno de estos elementos.

Este test fue probado por más de 60.000 personas a nivel global, y publicado en la revista Archives of Sexual Behavior, convirtiéndose en una herramienta clave para el análisis de las relaciones. La sección de intimidad busca evaluar el nivel de cercanía y entendimiento mutuo; la de pasión, la atracción física y el deseo; y la de compromiso, la decisión de mantener y construir un futuro juntos.

Las preguntas que determinarán tu tipo de relación amorosa

Intimidad

¿Qué tan cercano y cálido es tu vínculo con tu pareja?

¿Cuánto apoyo emocional recibes de tu pareja?

¿Qué importancia tiene tu pareja en tu vida?

¿Te sientes cómodo y en confianza con tu pareja?

¿Crees que tu pareja te comprende profundamente?

Pasión

¿Consideras que tu relación con tu pareja es romántica?

¿Te atrae físicamente tu pareja?

¿Puedes imaginar a alguien más haciéndote tan feliz como tu pareja?

¿Hay algo casi “mágico” en tu relación?

¿Describirías tu relación como apasionada?

Compromiso

¿Tienes confianza en la estabilidad de tu relación?

¿Ves tu compromiso con tu pareja como algo duradero?

¿Estás seguro/a de tu amor por tu pareja?

¿Consideras tu relación con tu pareja como permanente?

¿Sientes un sentido de responsabilidad hacia tu pareja?

Dos expertas revelaron cómo detectar el momento indicado para terminar una relación

Una pareja afronta todo tipo de etapas desde que se conoce hasta que formaliza un tipo de vínculo amoroso y, con el tiempo, puede afrontar varias crisis. En algunos casos son solucionables y en otros casos no. Por ejemplo, la falta de comunicación, el bajo deseo sexual y cambios circunstanciales, como mudanzas o alteraciones en el trabajo. Sin embargo, existen otro tipo de conflictos a los que se llama crisis estructurales, que son realmente difíciles de revertir.

Los novios pueden tener una crisis evolutiva, por ejemplo, cuando los hijos se van de la casa; también crisis imprevistas, como la muerte de un familiar o la pérdida de un trabajo. Pero cuando se trata de crisis estructurales, quiere decir que la pareja ya no funciona. ¿Cómo se llega a esta conclusión? Dos expertas respondieron esta pregunta. La primera que se refirió a este tema fue la psicóloga experta en dependencia emocional, Silvia Congos, autora del Diario de una ruptura, quien en diálogo con El Español, contó cuando una pareja debe decir adiós. “Cuando sentimos que ya lo hemos intentado todo. Que ya está todo hablado”, introdujo.

parejas separadas Shutterstock

Asimismo, añadió: “Cuando nos damos cuenta de que hay momentos en los que tenemos claro que estaríamos mejor lejos de esa relación. Las dudas sobre la relación suelen ser una clara señal de que ‘es hora de irse’. Los miedos nos paralizan, pero debemos enfrentarnos a ellos para recuperar nuestra libertad y nuestra vida”. Este no fue el único argumento. La experta en relaciones amorosas, agregó: “Cuando nos damos cuenta de que ya no tenemos nada en común, que ya no tenemos de qué hablar ni coinciden nuestros propósitos. Cuando no nos ilusiona lo mismo y, en el fondo, tal vez ya ni siquiera nos gusta la otra persona. Cuando seguimos esperando que nuestra pareja cambie, deje de hacer esto o lo otro, cuando consiga esto o aquello… Pero sabemos que, en realidad, fue siempre igual”.

Otra de las que se refirió a este momento de crisis en las parejas es la psicóloga Lara Ferreiro, autora de Adicta a un gilipollas, que dialogó con el mismo medio e indicó: “Es momento de decir adiós cuando los valores no concuerdan, si no coinciden planos de vida, los niveles de compromiso son diferentes, los caminos son divergentes, si hay toxicidad crónica, si no hay compromiso de futuro y se habla de ‘fluir’”.

LA NACION