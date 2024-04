Un investigador privado reveló los 20 signos para saber si tu pareja te es infiel y advirtió por un detalle

Escuchar

Dentro de las relaciones amorosas existen un sinfín de problemas a sortear que probarán si el vínculo es fuerte (o no). Y uno que puede llegar a destruirlo son las infidelidades en una pareja monogámica. Para este tipo de problemas, un investigador privado compartió las señales que no se pueden dejar pasar y

El mundo de las relaciones amorosas es tan apasionante que se han escrito libros al respecto y uno de los temas más candentes es la infidelidad. Dentro de lo que mayormente se conoce, signos tales como pasar más tiempo en el trabajo, tener una actitud defensiva, demostrar menos afecto e incluso no mantener relaciones íntimas son las alarmas más comunes de que algo extraño sucede. A eso se suma, también, cambiar hábitos de manera repentina e intereses.

Uno de los signos de un "tramposo" es su constante mal humor Freepik

No obstante, existen más detalles que pueden llevar a una persona que sospecha a saber la verdad. En este sentido, Tom Martin, destacado investigador privado, dio un detalle poco conocido para los que no quieren vivir en la incertidumbre, ya que los “tramposos” siguen siempre patrones comunes, según sus 40 años de experiencia.

El presidente de Martin Investigative Services en Newport Beach dialogó con The Independent y manifestó que un detalle para no dejar pasar es la intuición, ya que una persona es capaz de percibir cuando su pareja le miente y cuando no.

Un detalle no menor a la hora de descubrir si tu pareja es infiel es la intución, según Tom Martin Freepik

Además, Tom Martin publicó un libro llamado Seeing Life Through Private Eyes donde dio a conocer las 20 pistas más reveladoras para saber si tu pareja te es infiel. No obstante, esto hay que leerlo de la siguiente manera: si tu pareja presenta 1 o 2 características no es para alarmarse, pero si suma más de 4 es un problema.

20 signos para saber si tu pareja te es infiel

Cambia hábitos.

Sale temprano de casa y vuelve tarde.

Tiene varios viajes de negocios.

Se ausencia por vacaciones o eventos familiares.

Hace horas extras excesivas.

Genera gastos inexplicables.

Tiene cuentas secretas en redes sociales.

Oculta las facturas de tarjetas de crédito.

Mucho aseo adicional.

Tiene olor a otra persona.

Compra regalos que nunca viste.

Hay aparición de objetos inexplicables.

Comienza el gimnasio.

El celular presenta llamadas perdidas de un número desconocido.

Recibe mensajes de texto codificados o secretos.

Hay menos sexo en la pareja.

Tiene una actitud defensiva con su pareja

Mentiras obvias

Mal humor.

Odia las visitas sorpresas (la llegada inesperada puede ser un inoportuno para un tramposo)

A pesar de que algunas personas teman lo peor y contraten investigadores privados, Tom Martin brindó una opinión radical en cuanto al tema en la misma entrevista. “El juego ha cambiado drásticamente”, manifestó y luego añadió: “Y la tecnología es 100 por ciento la principal razón”.

Según su perspectiva, las señales son todas las mismas, pero a la hora de atrapar a alguien es “tan fácil como levantar el teléfono” o “iniciar una cuenta de iCloud”. En la era de la tecnología, las personas no necesitan de un investigador porque pueden comprobar los hechos por sí mismas.

Asimismo, el investigador advierte a quienes leen su contenido de no entrar en pánico ante estas situaciones y no tomar decisiones precipitadas, ya que, de lo contrario, se podría poner en riesgo una relación amorosa de mucho valor.