El tierno video de una nena que conmovió a Franco Colapinto

La sensación que causa Franco Colapinto entre los argentinos no tiene límite de edad. Miles son los niños que hablan de él, miran sus carreras e incluso viajan con sus familias para alentarlo adonde quiera que corra, algo que toca fuerte en el corazón del joven de 21 años, sobre todo, a horas de haberse enterado del fallecimiento de su abuelo paterno, Leónidas Colapinto, un reconocido abogado y escritor de Bahía Blanca.

Franco Colapinto está teniendo un gran rendimiento en Fórmula 1; este fin de semana buscará sumar puntos otra vez MIGUEL SCHINCARIOL - AFP

En medio de su dolor y mientras comenzaba las primeras actividades en San Pablo, donde se lleva a cabo el Gran Premio de Brasil, la carrera de automovilismo de velocidad que es válida para el campeonato Mundial de Fórmula 1, el pilarense dio con el video de Amanda, una mini fanática que hizo derretir de amor a más de uno en TikTok.

“Fórmula 1 yo no entiendo mucho de carrera de auto, no tengo carnet de conducir. Recién le saqué las rueditas a la bici, pero con mi papá el domingo nos levantamos a ver la carrera y era una cosa que ¡vamos Colapinto!”, comienza diciendo la pequeña frente a cámara.

Amanda causó furor en TikTok (Foto: captura Tiktok/@matiasbarzola.ok)

Y siguió contando un poco la historia de vida del piloto que tuvo que dejar la comodidad de su hogar para cumplir su sueño. “¿Sabés todo lo que hizo para llegar a ahí? De chiquito se fue a vivir solo a un taller. No sabía hablar italiano. Extrañaba a sus amigos, su familia. Estaba solito, pobrecito. Tenía que cocinarse, planchar, tender la cama y además entrenar”, agregó.

Con humor y picardía comentó: “Y llegó a la Fórmula 1 y Biza se la re jugó. Bueno, ya saben ese de...”. Y hasta se animó a cantar la canción “Quevedo || Bzrp Music Sessions, Vol. 52″. Pero siguió con su relato: “Colapinto, nos enseñó a todos que si te esforzás, tenés pasión, tenés un sueño, todo sucede”.

Además, le hizo un chiste a su padre, quien se encontraba grabando desde el otro lado de la pantalla: “¿Viste que le cambiaron las gomas en dos segundos? Mi papá el otro día estuvo toda la tarde para poner el gato y no lo puede cambiar”.

Por último, le mandó un saludo a su nuevo ídolo: “Buena Colapinto, orgullo argentino. Somos buenos, eh. Cuando queremos somos los mejores. Chau Franco, te quiero”.

La respuesta de Colapinto al video de Amanda (Foto: captura Tiktok/@matiasbarzola.ok)

El posteo no tardó en recibir miles de comentarios. “Gracias Amanda, no conocía la historia de Colapinto”; “Tiene unos 3 años de vida y 40 años de sabiduría...”; “Se cantó una canción de Bizarrap y hasta quemó al padre jajaja, todo bien hace” y “Desde hoy Amandita llenó a un país de fans. Un fuerte aplauso para vos y para tu papi. Dios te bendiga y que Colapinto vea este hermoso video”, fueron algunos de los más destacados. Pero fue tal el impacto que causó que llegó a los ojos de Colapinto, quien respondió: “Ayyyyyyy, me muero de amor”.

Pero eso no es todo. Es que es tal es el furor por Colapinto que hasta ya tiene un doble. Se trata de Emiliano Oberndorfer, actor, cantante y locutor marplatense, que, además de que generó notoriedad recientemente por su parecido con el pilarense en un video promocional, apareció en A la Barbarossa (Telefe), donde conversó con Robertito Funes Ugarte sobre su deseo de participar en la próxima edición de Gran Hermano 2025.