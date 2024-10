El día en que Natalie Pérez confundió a Franco Colapinto: “¿Es un DJ? ¿está bueno?”

En los últimos días, una foto del piloto de Fórmula 1 argentino Franco Colapinto junto a figuras como Candelaria Tinelli, Majo Martino y Natalie Pérez se volvió viral en redes sociales, pero no precisamente por el grupo en sí, sino por un gesto particular de la actriz. En la imagen, Pérez aparece mordiéndose el labio inferior, lo que muchos usuarios interpretaron como un gesto hacia Colapinto. Sin embargo, la foto tiene ya varios meses y fue tomada durante el último verano europeo, cuando Natalie y el piloto coincidieron en una fiesta en España.

En una reciente entrevista con el periodista Cris Vanadía, Natalie Pérez reveló el divertido trasfondo de este encuentro. La actriz aseguró que, en aquel momento, no tenía idea de quién era Franco Colapinto ni de su relevancia en el mundo del automovilismo.

“Una de mis amigas me escribe y me dice: ‘Venite que estamos en un restaurante que abajo se arma un boliche y está Colapinto’. Y yo le respondo: ‘¿Ay, es un DJ? ¿Está bueno?’”, contó entre risas para demostrar su desconocimiento sobre la Fórmula 1. Cabe aclarar, sin embargo, que en ese momento el argentino aún no brillaba en la máxima categoría del automovilismo.

El encuentro de Franco Colapinto y Natalie Pérez en España Foto: Redes Sociales

Natalie también relató cómo fue su breve interacción con el joven piloto. “Después llegamos ahí, intercambié cuatro palabras con él, que es lo más”, aseguró. Dicho sea de paso, agregó que nadie en el grupo esperaba que Colapinto se convirtiera en una figura internacional del automovilismo en tan poco tiempo. “Yo me fui a España el primero de septiembre y creo que él todavía no era conocido”, explicó, sorprendida por la rapidez con la que su carrera profesional despegó.

El episodio continuó generando comentarios cuando, durante el último Día de la Madre, la familia de la actriz bromeó sobre su “encuentro” con el piloto. “Estaba con toda mi familia mirando la carrera y me dicen: ‘Estamos viendo a tu novio’”, relató la actriz, divertida. La conversación con el periodista incluso derivó en una pregunta sobre la posibilidad de un romance, ante la cual Natalie respondió entre risas: “¡Tiene 15 años! Me van a denunciar, bol…”.

La entrevista, y sobre todo el clip en el que Natalie confundió a Franco Colapinto con un DJ, se volvió viral en la red social X (anteriormente Twitter), y generó miles de comentarios humorísticos. Algunos usuarios comentaron: “¿Se imaginan a Franco Colapinto de DJ? Porque Natalie Pérez sí”; “No sabía ni quién era, jaja”; y “Tiene 15 años dice, somos todas jaja”.

La reacción de los usuarios de X al clip de Natalie Pérez hablando de Franco Colapinto Foto: X

Nicki Nicole compartió el detrás de escena de la carrera de Franco Colapinto junto a Bizarrap y Duki

El pasado domingo, Franco Colapinto participó del Gran Premio de México, donde terminó en la duodécima posición con su Williams. En una nueva prueba para el joven piloto en la Fórmula 1, el protagonista de esta historia contó con el apoyo incondicional de otros argentinos como Bizarrap, Duki y Nicki Nicole, quienes viajaron hacia suelo azteca para presenciar la carrera.

Al ser personalidades reconocidas en cada uno de los ámbitos donde se desempeñan, los dos cantantes y el productor musical se sacaron fotos a bordo del avión rumbo a México y luego, al terminar la carrera, mostraron detalles de cómo fue la experiencia de estar junto al argentino de 21 años, quien persigue el objetivo de ganarse un lugar en la Fórmula 1.

Nicki Nicole, Duki y Bizarrap presenciaron la carrera de Franco Colapinto instagram @bizarrap

Tras finalizar la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Nicki Nicole se subió al escenario para cantar el tema “Otra noche” junto a la banda Los Ángeles Azules, lo que motivó al público presente a cantar la letra de este reconocido tema.

Una vez finalizado el tema musical, la artista rosarina se juntó con Bizarrap y se sacó una selfie que trascendió rápidamente en Instagram. Acto seguido, los dos artistas mencionados se sumaron a Duki, quien hizo un gesto con sus manos para las cámaras antes de comenzar a comer.

Nicki Nicole, Duki y Bizarrap acompañaron a Franco Colapinto en el Gran Premio de México