El divertido video del “gemelo” de Franco Colapinto que es furor en las redes

Sin duda, Franco Colapinto se convirtió en una figura destacada en el ámbito deportivo argentino, especialmente desde su llegada a la Fórmula 1 con la escudería Williams Racing. Su carisma y valentía capturaron la atención de los aficionados, quienes lo siguen de cerca, ansiosos por conocer más sobre su vida y preparación antes de cada carrera. Recientemente, la atención se centró en un joven que dio a conocer su gran parecido con del piloto, generando un gran revuelo en las redes sociales.

Una empresa del sector automotriz de Mar de Plata aprovechó el sorprendente parecido de un joven con el piloto de Williams Racing para lanzar un video promocional de sus productos. El resultado no tardó en hacerse viral, capturando la atención de numerosos usuarios en las redes, quienes expresaron su asombro por la sorprendente similitud entre el joven y el destacado deportista argentino.

El “doble” de Franco Colapinto que es furor en las redes

Se trata de Emiliano Oberndorfer, actor, cantante y locutor, que, además de que generó notoriedad recientemente por su parecido con Franco Colapinto en un video promocional, apareció en A la Barbarossa (Telefe), donde conversó con Robertito Funes Ugarte sobre su deseo de participar en la próxima edición de Gran Hermano 2025.

Cabe destacar que la entrevista del joven se dio por el inicio del casting para el famoso reality, que ahora cuenta con un confesionario móvil recorriendo Argentina y Uruguay. Asimismo, la primera parada del recorrido fue este martes en Mar del Plata, la ciudad natal del doble de Colapinto, lo que le brindó la oportunidad de expresar su deseo de participar en la próxima edición. Ahí mismo, aprovechó el momento para promocionar su cuenta de TikTok (@nosoycolapinto), en donde comparte videos imitando al piloto.

Sobre su sueño de entrar a Gran Hermano, Emiliano comentó que busca “la liberación para todos y todas, que se pique la casa”. Además, destacó: “Quiero estar con varias personas, transgredir un poquito, liberar a la gente y hacer reír al público. Quiero dar un poco de show”.

El día en que Natalie Pérez confundió a Franco Colapinto: “¿Es un DJ? ¿Está bueno?”

Recientemente, una foto del piloto argentino junto a figuras como Candelaria Tinelli, Majo Martino y Natalie Pérez se volvió viral en las redes sociales, aunque no por el grupo en sí, sino por un gesto particular de la actriz. En la imagen, la cantante se muestra mordiéndose el labio inferior, lo que muchos interpretaron como un gesto dirigido a Colapinto. Sin embargo, la foto, que data de varios meses atrás, fue tomada durante el último verano europeo, cuando Natalie y la nueva estrella de la F1 se encontraron en una fiesta en España.

La foto de Natalia Pérez con Franco Colapinto que hizo estallar los rumores

Recientemente, en una entrevista con el periodista Cris Vanadía, Natalie Pérez reveló el divertido trasfondo de este encuentro, ya que aseguró que, en aquel momento, no tenía idea de quién era Franco Colapinto. “Una de mis amigas me escribe y me dice: ‘Venite que estamos en un restaurante que abajo se arma un boliche y está Colapinto’. Y yo le respondo: ‘¿Ay, es un DJ? ¿Está bueno?’”, contó, entre risas, dejando en claro que no conocía su relevancia en el mundo del automovilismo.

Sobre cómo fue esa noche, contó: “Después llegamos ahí, intercambié cuatro palabras con él, que es lo más”. Además, agregó: “Yo me fui a España el primero de septiembre y creo que él todavía no era conocido”.

De todas formas, el episodio siguió generando comentarios cuando, durante el último Día de la Madre, la familia de Natalie Pérez bromeó sobre su “encuentro” con Franco Colapinto. La actriz relató, divertida: “Estaba con toda mi familia mirando la carrera y me dicen: ‘Estamos viendo a tu novio’”. En eso, el periodista le preguntó sobre la posibilidad de un romance, a lo que Natalie respondió entre risas: “¡Tiene 15 años! Me van a denunciar, bol…”.

LA NACION