El video viral animado que cuenta toda la serie Breaking Bad en solo un minuto

Breaking Bad, una de las series más icónicas de la televisión, sigue generando furor a más de una década de su estreno. Esta semana, un video animado de un minuto que recorre los momentos más importantes de la serie se volvió viral en las redes sociales, capturando la atención de antiguos y nuevos fanáticos. Este clip fue lanzado por la cadena AMC en 2018, como parte del décimo aniversario de la serie y, aunque ya pasaron algunos años desde su publicación, sigue siendo un homenaje que ningún fan de Walter White quiere perderse.

El video, de apenas sesenta segundos, resume de manera magistral la transformación del personaje principal, interpretado por Bryan Cranston, desde su vida como profesor de química hasta su oscuro giro como el temido Heisenberg. En su corta duración, logra capturar hechos claves como el diagnóstico de cáncer de Walter, su colaboración con Jesse Pinkman (Aaron Paul) y la compleja relación con su familia y el mundo del narcotráfico. A pesar de que el video contiene algunos spoilers, su creatividad y capacidad para condensar cinco temporadas en tan poco tiempo hicieron que muchos usuarios en redes lo consideren una auténtica joya visual.

Breaking Bad es una de las series más famosas de los últimos 15 años Archivo

En la red social X, donde el video fue ampliamente compartido, los comentarios no se hicieron esperar. “Después de ver Breaking Bad y Better Call Saul, no encontré otra serie que las iguale”, escribió un fan, mientras otro añadió: “¡Es buenísimo, deberían pasarlo en el cine!”. Estos comentarios destacan cómo la serie creada por Vince Gilligan continúa impactando a sus seguidores, incluso a quienes la descubren por recién ahora primera vez.

De qué trata Breaking Bad

Breaking Bad narra la historia de Walter White, un profesor de química en Albuquerque, Nuevo México, que enfrenta una vida de frustraciones personales y económicas. Después de ser diagnosticado con cáncer pulmonar terminal, Walter decide asegurar el futuro financiero de su familia ingresando al mundo de la fabricación de metanfetaminas. Para ello, contacta a Jesse Pinkman, un antiguo alumno con experiencia en el tráfico de drogas. A medida que avanza la serie, la moral de Walter se desvanece y su alter ego criminal, Heisenberg, se convierte en una de las figuras más temidas del mundo del narcotráfico.

A lo largo de cinco temporadas, Breaking Bad explora la evolución psicológica de Walter White, sus relaciones familiares y el costo emocional y físico de sus decisiones. La serie está protagonizada por Bryan Cranston, Aaron Paul y Anna Gunn.

Breaking Bad fue premiada múltiples veces por sus actuaciones, escenografía y guiones Foto: Netflix

Dónde ver Breaking Bad y su spin-off

Actualmente, Breaking Bad está disponible en Netflix, donde se pueden ver sus cinco temporadas completas. Además, para aquellos que quedaron enamorados de la historia existe un spin-off muy popular llamado Better Call Saul, que cuenta las aventuras del abogado Jimmy McGill, apodado Saul Goodman, que ocurren seis años antes de conocer a Walter White. A través de distintos casos, contactos y situaciones, buscará posicionar su nombre como el de uno de los abogados más conocidos de Albuquerque. Esta producción cuenta con las actuaciones de Bob Odenkirk, Jonathan Banks, Rhea Seehorn y Patrick Fabian.

