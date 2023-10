escuchar

Los imprevistos suelen estar a la orden del día para provocar que las personas reaccionen de una manera positiva o negativa. En estos casos, la sorpresa puede ser tal que el shock se apodere del cuerpo de uno y no sepa qué hacer en esos momentos. Así le sucedió a una usuaria de TikTok llamada @savagesilicone, que al entrar al baño de su casa se topó con un animal de grandes dimensiones y decidió filmarlo, a pesar de que el miedo la dominaba.

Con su celular en mano, esta persona decidió ingresar al baño y filmó el preciso momento donde un sapo, de grandes dimensiones, salió hacia el exterior del inodoro y sorprendió tanto a ella como a los usuarios del otro lado de la pantalla, quienes no podían creer que exista ese animal.

“Nunca estuve más asustada en mi vida. Estos sapos de caña gigantes están fuera de control”, explicó la creadora del contenido, quien, a pesar del susto por estar en presencia de este intruso, decidió caminar sigilosamente a las inmediaciones del inodoro para mostrar los ojos saltones del anfibio, quien no registró ningún tipo de movimiento ante la presencia del humano.

Ante este panorama con el sapo y parte de sus extremidades fuera del inodoro, la usuaria subió el contenido a su cuenta de TikTok donde registró la cifra de 19 millones de visualizaciones, una cifra impactante desde lo numérico. Al convertirse en una publicación de carácter viral, los likes y los comentarios no tardaron en llegar.

La aparición de un sapo en su baño exaltó a una usuaria de TikTok Tiktok (@savagesilicone)

Con un espacio dedicado a las respuestas, los followers, en primer lugar, se vieron completamente impactados por la aparición de un animal que suele tener un tamaño más pequeño. Por otra parte, dudaron de la procedencia del sapo y hasta indicaron que es de mentira.

“Pero, ¿cómo entró eso por el inodoro?”; “Vine a esconderme a los comentarios porque pensé que saltaría”; “Vendo el planeta, me voy a Saturno”; “Yo me muero, es al animal que más fobia le tengo”; “Yo le dejo la casa con todos los papeles y me mudo de planeta”; “¿Por qué estás tan cerca de él?” y “Me atemorizan los sapos, quemaría toda la casa”, fueron las menciones más ingeniosas de un posteo que llegó a tener 30 mil “me gusta” y captó la atención de las personas que suelen acudir al TikTok en busca de un contenido original.

Por último, para ponerle fin al misterio, una usuaria de nombre @lesliecortes explicó: “Lo bueno es que ya vi que es de mentira para poder dormir en paz”. Acto seguido, otra persona indicó que observen el perfil de quién publicó y es ahí cuando cayeron en la cuenta que dicha persona se dedica a las “Ilustraciones y máscaras de silicona”, por ende, el sapo que aterró a muchos al principio de la historia resultó que no era verdadero. Entre otras de sus creaciones, se observa un feed repleto de máscaras de animales como un cerdo, como así también de personajes de anime.

LA NACION