Elegir un tatuaje para llevar en el cuerpo es una decisión que se medita durante varios meses. Desde seleccionar el color adecuado hasta buscar un significado especial, existen un sinfín de cuestiones que se deben tener en cuenta para evitar caer en arrepentimientos. Sin embargo, existen casos en los que, por diversos motivos, el resultado final no es el esperado.

En sintonía con este tema, un reconocido tatuador de los Estados Unidos compartió un video en TikTok donde reveló el dibujo que le realizó a un cliente en la espalda y rápidamente se volvió viral. ¿El motivo? Los usuarios criticaron el diseño, realizaron un sinfín de bromas y se mostraron atónitos al respecto.

En el clip que publicó en la plataforma virtual, comentó que el protagonista le pagó 900 euros (alrededor de 945 dólares) por el tatuaje en cuestión. Asimismo, explicó que le realizó una “flor abstracta”, la cual se extendió desde el hombro hasta la zona inferior de la espalda.

Según consignó, el hombre le agradeció por el trabajo final y no recibió ningún reclamo debido a que precisamente era lo que él buscaba. Además, aseguró que recibió propina extra por todo el tiempo dedicado y lo elogió. Sin embargo, fueron sus más de 57 mil seguidores en la plataforma virtual quienes se indignaron al visualizar las imágenes.

Con el acumulado de 151 mil “Me Gusta”, 1500 comentarios y dos millones de visualizaciones, las personas opinaron sobre el dibujo y la mayoría coincidió en que parecía ser realizado por un niño.

“Imagino que no le aceptaste el dinero… ¿Es esa la primera obra de arte de su hijo y quería conmemorarla? Si no, esto no es posible para mí”, expresó una usuaria. “Parece que le garabateaste la espalda y le hiciste unas líneas por muchísimo dinero. No vale la pena”, comentó un joven. “¿900 euros por un dibujo de un niño de 3 años? ¡Diablos, no!”, sostuvo un tercero. “No estoy seguro de cómo se pagan los tatuajes allí, pero si el artista tardó más de 6 horas en hacerlo…. Te confundiste de tatuador”, sugirió otro.

Algunos de los comentarios por parte de los usuarios en TikTok TikTok

A pesar de los mensajes negativos, también hubo algunos que se pusieron en el lugar del cliente y lo defendieron por la elección del dibujo. “¿Yo querría pagar tanto? No. Pero el arte es sugerente y trata de evocar sentimientos y pensamientos. De hecho me gusta lo que eligió”, “Ustedes no entienden, quizás es un dibujo que le hizo su hijo en la espalda y que le gusta mucho”, “Los tatuajes son una expresión personal… Quizás esto sea exactamente lo que quería”, “A mi verdaderamente me gustó, tengo tatuados algunos dibujos pequeños de mis hijos y creo que son especiales para llevarlos toda la vida. De hecho, no me arrepiento”, fueron algunos de los comentarios más destacados en torno a este punto.

Luego de recibir cientos de preguntas y críticas, el tatuador dio más detalles al respecto. En la caja de comentarios, explicó que el cliente, tal y como muchos usuarios argumentaron, le pidió que ilustre el dibujo que le hicieron sus dos hijos pequeños con el propósito de sorprenderlos y llevarlo consigo para toda la vida.

El hombre explicó que quería realizarse el dibujo de sus dos hijos pequeños TikTok

De esta manera, y a pesar de los reclamos, no hubo ningún tipo de reclamo por sus habilidades artísticas y todo quedó en una anécdota que quedará resguardada en su trayectoria profesional.