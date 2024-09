Enumeró los gastos fijos que tuvo con su pareja en agosto y se hizo viral

Escuchar

A través de las redes sociales, se comparten todo tipo de contenidos, especialmente aquellos en los que los usuarios cuentan situaciones inusuales o curiosas que les toca vivir. Estos relatos suelen captar rápidamente la atención del público, generando debates, comentarios, y haciéndose virales. En esta ocasión, una joven sorprendió a muchos al revelar cuánto gastó en el mes de agosto en alquilar un departamento junto a su novio en la localidad de Quilmes, un dato que rápidamente causó furor entre los usuarios.

Azul, la protagonista de este video, detalló todos los gastos que realizó durante el mes de agosto, lo que la convirtió, en poco tiempo, en un fenómeno viral en TikTok. Utilizando su cuenta, @azulsalto, compartió un video en el que explica su situación económica. “Casi $1.400.000 gastamos con mi novio en el mes de agosto, tenemos dos perritas, pero no tenemos hijos”, comentó. Luego, comenzó a enumerar cada uno de los gastos fijos que realizaron durante el mes, sorprendiendo a muchos usuarios por el monto total que alcanzaron sus consumos.

“De alquiler pagamos $410.000, vivimos en Quilmes en un tres ambientes, de expensas pagamos $45.000 y la tasa municipal del departamento es de $11.000. En el seguro del auto, que tenemos dos, uno paga $70.000 y otro $50.000, y cada uno tiene su cochera, que son $30.000 cada una. Ahí de gastos tenemos $645.000″, explicó la joven; además, sumó que en servicios gastaron $93.500 y entre fines de semana, delivery y salidas, $60.000. “En compras mensuales de comida, tenemos $360.000. Llevamos a las perras a vacunarlas y salió $40.000, pagamos la patente de los autos que salieron $50.000, se nos rompió la batería de uno y pagamos $135.000″, especificó.

La joven dio a conocer que gastó cerca de $1.400.000 en el mes de agosto (Captura: TikTok @azulsalto)

“En total, en agosto, tuvimos un gasto de $1.382.000 y eso lo dividimos entre los dos, entonces cada uno paga $677.700 de gasto fijo. Además, tenemos otros gastos parecidos y a fin de mes gastamos $1.900.000″, sentenció Azul, dejando en evidencia el elevado gasto que tienen todos los meses, siendo solo dos personas.

Las reacciones de los usuarios al video viral

Como era de esperarse, la publicación no pasó desapercibida y no tardó en hacerse viral, ya que llegó a 317 mil reproducciones y obtuvo 10 mil ‘Me Gusta’ y un sinfín de comentarios. Los usuarios quedaron realmente impresionados y se expresaron al respecto; mientras que a algunos les pareció demasiado, otros se identificaron con la joven, le dieron algunos consejos y hasta compartieron sus experiencias personales.

“Yo gasto más de lo que cobro, no porque no me sepa controlar, sino que aumenta todo menos mi sueldo”; “2500000 gasté en agosto, soy yo mi novio y dos gatas y una moto”; “Gano 1 millón, tengo gastos fijos por 400 mil pesos. Vivo en Mar del Plata. Todo lo demás me lo gasto en viajes, básicamente”; “Es que hay que acomodarse a los ingresos que tenemos e invertir. Si no podemos costear un auto, no hay auto, no hay delivery, no hay perros. Acomódense e inviertan para tener más libertad financiera” y “Tengo una empresa, gano el triple en dólares (no es de malo) pudiendo hacerlo NO LO HAGO, me parece un despropósito gastar tanto, yo y mi pareja (no trabaja ella, trabajo yo) gastamos máximo 600 mil”, fueron algunas de las reacciones más destacadas.

LA NACION