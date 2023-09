escuchar

La búsqueda laboral es una de las actividades donde el ingenio y la perseverancia se convierten en dos pilares fundamentales para aplicar a diferentes ofertas. Con la elaboración de un curriculum vitae, que es fundamental para plasmar toda la experiencia que uno tiene, las personas se adentran a un mundo donde buscarán, en primera medida, concretar una entrevista para luego pasar al proceso final de selección.

Conectado con las redes sociales, que ofician de un servicio a la comunidad, los usuarios suelen mostrar cómo es trabajar en diferentes empresas y hasta las recomendaciones a tener en cuenta para afianzarse en ellas. No obstante, también se observan algunas experiencias incómodas, como por ejemplo le pasó a Lucía Suárez, una mujer que publicó en X (anteriormente llamada Twitter) una historia por demás particular que tiene de protagonista a su mamá.

En un posteo que cobró cierta trascendencia en los últimos días, esta mujer explicó para introducir el tema: “Mi mamá hace un tiempo llamó a un pibe para una entrevista de trabajo y su respuesta fue...”. Tras ello, adjuntó una captura de pantalla de una serie de mensajes de texto donde el postulante lanzó un mensaje cortante ante la llamada de esta persona que se desempeña como recursos humanos. “No puedo atender ahora”, deslizó el hombre.

Lucia Suárez, en su cuenta de X, mostró la insólita respuesta de un postulante a una vacante de trabajo

Luego de una respuesta tajante, la protagonista de esta historia le aclaró el motivo de la llamada: “Te llamaba por un curriculum vitae que recibimos con tus datos, indícame a qué hora te puedo llamar. Estamos de 8 a 16. Saludos”. Sin revelar de qué constaría el trabajo, ni las condiciones, el destinatario del mensaje cayó en la cuenta de su postulación y no dudó en contestar rápidamente con una frase cómica, que lejos está de ser la ideal para este tipo de contextos.

“Justo estaba en la ducha, lpm”, deslizó, con una honestidad absoluta, esta persona que se puso rápidamente a disposición de la mamá de Lucía Suárez, quien viralizó esta perlita. “Ya estoy. Sino, mañana”, agregó. Del otro lado, la respuesta fue tomada como un acto de sinceridad, por lo cual el proceso continuó su curso normal: “No hay problema, mañana hablamos”, fue el último texto que se leyó en una instantánea que logró tener muchas visualizaciones en las redes sociales y, por ende, otros usuarios, con cierta empatía por este momento, dejaron algunos comentarios sobre esta historia.

Uno de los interrogantes fue si su mamá realmente lo volvió a llamar. Ahí fue donde Lucía explicó que no porque “tenía otra opción” y develó la segunda parte de esta historia. Otros usuarios, en cambio, dejaron su visión sobre los hechos.

“Es un caso de la realidad, podría ser cualquiera de nosotros”; “Lo contrato por la honestidad”; “A mí me llamaron para trabajar cuando me estaba por hacer la cirugía y cuando estaba en el hospital”; “El tema es que te bombardean a llamadas de todos lados. Tendrían que mandarte un mail o un WhatsApp. Ya no da más eso de llamar” y “Podría ser cualquier argentino promedio”, fueron varias de las menciones a un tuit que llegó a los 40 mil likes.

