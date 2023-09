escuchar

Una usuaria española protagonizó una insólita secuencia en las redes sociales. A través de su cuenta de X (ex Twitter), festejó que la tomaron para un nuevo trabajo. Pero la alegría duró poco, ya que horas después se contactaron nuevamente desde la empresa para dar de baja su contrato. El momento se volvió viral en la plataforma y trajo muchas repercusiones.

Gracias al poder de difusión que tiene cada una de las plataformas, cualquier anécdota o curiosidad puede llegar a miles de personas casi sin esfuerzo. Simplemente, relatar algo que llame la atención por algún detalle es suficiente para que el contenido circule masivamente y se vuelva viral.

Dentro de ese universo, los usuarios de cada red social tienen sus propios códigos y preferencias. Particularmente en X, todo lo relacionado con trabajo y diálogos entre empleados y jefes a través de WhatsApp no pasa desapercibido. Ya desde el lado del humor o la polémica, el formato suele destacarse por sobre el resto.

El tuit original en el que la usuaria festejó su nuevo trabajo Captura

Eso fue lo que ocurrió con Sara, una usuaria española que había celebrado el haber conseguido un trabajo y, pocas horas después, lo perdió. A través de su cuenta, @holademonios, el sábado por la tarde usó el espacio para contar la buena noticia. “Tengo curro (término que en España se utiliza como sinónimo de trabajo) en Granada, Andalucía, y con contrato. No era un mito”, expresó emocionada la joven por tener el empleo.

El primer tuit había tenido unas decenas de likes y solo la respuesta de otra usuaria. Sin embargo, su acotación posterior fue lo que lo volvió viral. Aunque el desenlace de la historia fue contado recién el martes, lo cierto es que ocurrió al poco tiempo de la confirmación de que estaba contratada para el puesto.

“Me han echado. Literal he durado diez horas. Totalmente inútil”, escribió citando al tuit original. A partir de la difusión, la usuaria decidió también incluir una captura de pantalla del mensaje donde le anunciaron que no formará parte del equipo.

Los devastadores mensajes que recibió horas después por parte de sus empleadores Captura

Según lo que manifestó la persona a cargo de la contratación, el hecho se debió a un cambio en la organización: “Buenas tardes, Sara. Ha habido una reestructuración de personal y, de momento, no vamos a necesitarte en las próximas semanas. Vamos a dar por finalizado tu contrato. Te mando documento de baja para que me lo devuelvas firmado cuando puedas, por favor”.

Estos mensajes, que llegaron acompañados del mencionado documento, sorprendieron a la usuaria. “¿Pero ya me echaron?”, contestó la española atónita, sin terminar de comprender lo que pasaba. Ante esta pregunta, desde la empresa le reiteraron que se trató de una cuestión interna y que no tuvo que ver con su desempeño: “No ha sido por tu rendimiento, Sara. Fue la reestructuración. Contaremos contigo en un futuro”.

A pesar de esto, la joven agregó luego que en el documento le hicieron firmar que no pudo pasar las jornadas de prueba en el trabajo. Con mucho humor, también contó cuál fue su respuesta: “Me ha escrito para que le firme que no he superado el período de prueba y le he dicho que estaba soplando las velas, que era mi cumpleaños. Se debe sentir fatal, pero bueno a ver si me regala algo, no sé”. Los tuits consiguieron miles de vistas e interacciones.

