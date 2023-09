escuchar

En TikTok, se viralizó el video de un joven y la particular escena con la que se encontró en la calle mientras caminaba por Palermo. Inesperadamente, se topó con un hombre que paseaba un cerdo. Sorprendido y enternecido por la escena, el autor del video le preguntó si podía acariciar al animal. La grabación obtuvo miles de interacciones en la plataforma.

Dentro del universo de las redes sociales, continuamente circulan distintos tipos de contenido viral. Gracias al poder de difusión que tienen las plataformas, cualquier anécdota o curiosidad puede llegar a miles de personas rápidamente.

Más allá de las diferencias particulares que tiene cada uno de los contenidos, hay algunos escenarios en común que suelen llamar la atención. Por ejemplo, la calle es el lugar ideal para capturar algún hecho fuera de lo usual y difundirlo. Cualquier suceso anómalo que se dé en la vía pública suele ser de interés para los usuarios y así se observa en la exposición que alcanzan estas imágenes.

Paseaba por Palermo y se topó con algo que lo shockeó

Eso fue lo que ocurrió con Santiago Robledo, un joven que compartió un video en su cuenta de TikTok @santirobledo23. La grabación comenzó con la cámara frontal y dejó ver al usuario con lentes de sol y auriculares mientras caminaba en la calle.

Rápidamente, introdujo el tema. “¿Qué me encontré hoy en Palermo? ¡Un cerdito!”, exclamó el joven con mucha emoción. Inmediatamente después, se escuchó el diálogo entre el usuario y el dueño del cerdo. Sin dudar, Robledo le preguntó si le permitía acariciar al animal: “¿Lo puedo tocar?”.

Tras recibir la autorización, Santiago se agachó y se encontró con el animal. Después de unos segundos, levantó el celular y la cámara tomó al cerdo, que lucía un pelaje con manchas y una correa al cuerpo como la que utilizan miles de perros a lo largo de la ciudad de Buenos Aires.

El joven se encontró con un cerdo paseado por su dueño en las calles de Palermo Captura

Sobre las imágenes, el usuario remarcó el barrio en el que ocurrió la situación y señaló que era el lugar más esperado para encontrarse con este tipo de escena: “Cosas que pasan en Palermo y un señor paseando a un cerdo”. Usualmente, Palermo está señalado en redes sociales por detalles que salen de las tradiciones. Con esa línea de bromas entre los usuarios, el chiste indicaría que una mascota tan inusual solo podría aparecer allí.

Como era de esperar, el contenido no pasó para nada desapercibido y generó mucha repercusión en la plataforma. En cuestión de horas, superó las 67.000 reproducciones y acumuló miles de likes y cientos de comentarios.

En las respuestas, no solo hubo muchos mensajes con humor, sino que otras personas que viven en la zona aseguraron que también vieron al cerdo que protagoniza el video. “Yo me lo encontré en Palermo cuando era bebé”, “A veces lo veo en Palermo Hollywood”, “Ay, creo que es el mismo que me crucé en 2021. También fue en Palermo” y “Yo me lo crucé varias veces”, fueron algunos de los comentarios en ese sentido.

Además, allí también apareció una usuaria que afirmó conocer al dueño del animal y que reveló que en realidad es una cerda y se llama Clementina.

