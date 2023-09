escuchar

Hasta último momento, la participación de Lionel Messi en la final de la US Open Cup entre Inter Miami y Houston Dynamo era una incógnita. Recién a pocos minutos del comienzo, se dio a conocer que el argentino no iría ni siquiera al banco de suplentes, pero que se haría presente en el estadio. La noticia cayó como un balde de agua fría para los fanáticos que sacaron entradas especialmente para verlo a él, en particular para un reconocido youtuber.

La llegada del capitán de la selección argentina a Miami revolucionó la ciudad y el país, ya que los fanáticos emprenden viajes a la ciudad solo para verlo jugar. Muchos tuvieron que pagar costosos tickets para poder mirarlo de cerca. No obstante, muchos otros se quedaron sin la posibilidad ya que en la final de la US Open Cup, Messi no jugó.

La aparición de Lionel Messi para la final del Inter Miami

En su última presentación por un partido por la MLS ante Tortonto, el rosarino disputó solamente 36 minutos y luego se fue reemplazado al vestuario, lo que generó preocupación en los fanáticos.

El regreso de Lionel Messi a Inter Miami el miércoles pasado duró apenas media hora. Ese fue el tiempo que el rosarino estuvo en el campo de juego en el partido por la MLS en donde su equipo goleó por 4-0 a Toronto. Lo que le sucede al futbolista es que tiene una cicatriz de una lesión vieja en el isquiotibial derecho que le molesta.

En los últimos días, Martino dijo: “Sigo pensando que es eso, no una nueva lesión. No creemos que sea nada importante en términos de lesiones. Tenemos que ir día a día”. Hasta las horas previas al partido, el DT no anticipó públicamente si lo tendría en cuenta o no para jugar con Houston.

Al final, sin que haya un comunicado del club o una referencia del futbolista, no fue incluido. Sin embargo, el argentino apareció en el estadio vestido de camisa negra en compañía de su familia para presenciar la gran final.

La reacción de Da Bronco a la ausencia de Messi en la final de la Us Open Cup

Un youtuber norteamericano llamado Da Bronco, que se autodefine como amante del básquetbol, pero que también le gusta asistir a otros eventos deportivos, se quejó cuando se enteró de que Messi no jugaría el partido.

“Viajé 1300 millas para ver a Messi y ni siquiera apareció. Qué mal”, señaló a través de un tuit en sus redes sociales. En el video compartido, se lo ve desde una de las tribunas del estadio DRV PNK con cara seria por la mala noticia.

Cabe destacar que el creador de contenidos hizo el equivalente a poco más de 2.000 kilómetros, la distancia que, por ejemplo, separa las provincias de Buenos Aires y Santa Cruz.

Para su suerte, Da Bronco ya había ido a ver un show de Lionel Messi en la final de la Leagues Cup, donde el argentino convirtió un espectacular gol y su equipo protagonizó una remontada histórica para quedarse con su primer título en esta institución deportiva a cargo del exfutbolista y empresario, David Beckham.

“Probablemente, obtuve el mejor punto de vista de la multitud del gol de Messi ayer contra Nashville”, escribió el youtuber en aquella publicación de Twitter. Esta vez, se quedó con las ganas.