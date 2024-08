Estaba en un avión, un pasajero le mintió para cambiarle el lugar y la historia se viralizó

Escuchar

En las redes sociales circulan todo tipo de contenidos, especialmente historias desopilantes que les suceden a algunos usuarios. Un ejemplo reciente es lo que le tocó vivir a un joven en Estados Unidos, situación que rápidamente se viralizó. Según dio a conocer, mientras descansaba en un avión a punto de despegar, fue despertado por otro pasajero que le pidió un favor. A partir de esa interacción, la situación se tornó tensa y terminó de manera desafortunada.

La historia fue compartida por el protagonista mediante su cuenta de TikTok, bajo el usuario de @nickfromohio, quien reveló la anécdota en un video que no pasó desapercibido. “¿Por qué la gente no puede comportarse normal dentro de los aviones?”, fue la reflexión del joven antes de dar a conocer todos los detalles de lo vivido.

Según el relato de Nick, una madrugada abordó un vuelo interno en su país con una duración estimada de dos horas. “El avión iba a despegar a las cinco de la mañana. Yo subí y me senté en mi asiento, ubicado al lado de la ventana (la fila contaba con tres asientos y las otras butacas aún permanecían vacías)”, comenzó diciendo. El joven dejó en claro que estaba muy cansado, por lo que cerró los ojos para dormir un rato, momento en que recibió una palmada en el hombro de otro pasajero.

En pleno vuelo, un hombre se acercó a pedirle si podía cambiar de asiento para estar lado de sus hijos

“Un señor me consultó si podía cambiar de asientos conmigo (este hombre se sentaba en la fila siete y él estaba en la 20). Yo le pregunté el motivo y me comentó que sus dos hijos pequeños tenían asignados los asientos restantes de mi fila. Entonces él quería viajar a su lado”, explicó.

Nick, quien al principio se mostró dispuesto a ceder su butaca, empezó a observar a su alrededor buscando a los hijos del hombre, pero no los encontró, lo que lo llevó a dudar de la veracidad de la historia. Por esta razón, decidió no hacer el cambio y argumentó que estaba demasiado cansado para moverse. “Le pregunté en dónde estaban sus hijos y él me avisó que se hallaban en la parte de adelante de la cabina, guardando valijas en los compartimentos. Me dijo ‘pronto vendrán’”, recordó. De inmediato, el joven le informó al pasajero que se iba a quedar en su asiento y que no tenía intención de moverse.

El hombre no reaccionó de la mejor manera ante la decisión del influencer, y comenzó a insistir con que necesitaba el asiento para estar junto a sus hijos. “Este hombre me respondió: ‘¿Esto es en serio? ¿No vas a permitir que un padre viaje al lado de sus hijos?’. Yo le contesté que lo sentía mucho, pero prefería permanecer en mi asiento porque estaba muy cansado. Y él se marchó”, continuó el relato.

Luego de la discusión, el pasajero regresó con sus hijos, y fue en ese momento cuando Nick descubrió que los “chicos” no eran niños, como había supuesto, sino adultos. Al verlos de pie en el pasillo junto a su padre, se dio cuenta de que los hijos tenían aproximadamente su misma edad, unos veintitantos. En ese instante, el pasajero volvió a insistir para que le cambiara el asiento y, en un giro inesperado, lo acusó de haberle robado su lugar. Para intentar conseguir lo que quería, incluso mintió. “Llamó a una azafata y le dijo que mi asiento original era el de la fila siete y el suyo, el de la 20″, relató.

Resultó que los “chicos” tenían más de 20 años, por lo que el joven decidió no darle su lugar (Captura: TikTok @nickfromohio)

La resolución de la historia

Finalmente, el tiktoker logró demostrarle a la azafata que el hombre mentía mostrando su tarjeta de embarque. A pesar de eso, el pasajero se descontroló, comenzó a gritar e insultar, y hasta intentó golpearlo. Rápidamente, la tripulación intervino, contactando a las autoridades que lo expulsaron del avión antes del despegue. Mientras tanto, los dos hijos adultos del hombre continuaron el viaje sin su padre.

Por su parte, el influencer fue trasladado a un mejor asiento para evitar una situación incómoda con sus compañeros de fila.

El relato de Nick no pasó desapercibido, alcanzando a más de 1,4 millones de ‘Me Gusta’, además de algunos mensajes de apoyo por su decisión y con algunas anécdotas sobre otras situaciones de este estilo.

