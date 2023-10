escuchar

Dueña de una carrera excepcional en la actuación, Mercedes Morán protagonizó diversas historias de ficción, pero en su vida “real” también vivió experiencias dignas de una película, conforme a un reciente relato que ella misma hizo sobre un momento paranormal que atravesó años atrás. Invitada al ciclo Noche Al Dente (América) reveló que en el debut de una obra teatral habría recibido una señal de una entidad que presuntamente se presenta cada tanto en el lugar.

“¿Crees en los fantasmas?”, le preguntó Fernando Dente a Mercedes Morán, en el ping-pong de preguntas, parte de la sección del programa. Sin dudar, la actriz respondió con un no. Sin embargo, destacó que a lo largo de su vida le pasaron “cosas extrañas”. La que decidió contar fue la ocurrida años atrás en el estreno de la obra teatral Los efectos de los rayos gamma en las caléndulas de Paul Zindel en el teatro Payró, que además de marcar su carrera en los inicios teatrales, fue un momento que nunca olvidará.

Mercedes Morán habló sobre la experiencia paranormal que vivió Sebastian Arpesella

“Compartíamos el camarín con las otras actrices y terminó el espectáculo, primera vez que sentía un aplauso hermoso, y se llenó el camarín de gente que venía a saludarnos, y no me habían dado tiempo a cambiarme, yo estaba con el vestido del personaje. Entonces agarré mi ropa, y me fui al baño, que estaba en la parte de arriba del escenario”, introdujo sobre ese momento, en el que la inundaba la felicidad.

En aquel entonces, la actriz decidió quitarse el vestuario de su personaje en otro lugar al que se dirigió sola, para luego volver con sus compañeros. “Empiezo a meter la mano para buscar la llave de la luz y encuentro otra mano. No me asusté, pensé que era el asistente de dirección. Y digo ‘¿sos vos? Estoy buscando la luz’. Y nadie me contestó”, relató. Ante la nula respuesta, en ese momento que prendió la luz y vio que no había nadie en el lugar, por lo que decidió ir a donde se encontraba el resto de la gente. Tal fue el desconcierto que transmitía su rostro, que el director del teatro, Jaime Kogan, le preguntó que le sucedía, y ella le contó la temeraria secuencia que le había ocurrido minutos antes en soledad.

Allí tuvo una respuesta, un tanto inesperada. “Me dijo: ‘Quedate tranquila, es una bendición’. Parece que en ese teatro estaba esta historia de que había una actriz que cada tanto hacía alguna seña y me dijo ‘es una buena señal’”, detalló acerca de la creencia popular que existe sobre el lugar sobre una esporádica visita de quien sería una persona que supo trabajar en el teatro y falleció.

Mercedes Morán habló de la su expiencia paranormal (Captura video)

Lo cierto es que la presencia de fantasmas es un tema discutido entre quienes creen o no en ellos; se indica que se tratan de almas en pena de personas que fallecieron y tiene un asunto pendiente en la Tierra, por lo que podrían hacerse presente frente a otras personas. Científicamente, no está comprobado esta existencia. Sin embargo, hay numerosos relatos de personas que tuvieron algún tipo de lo que se llama experiencia paranormal, como la que la actriz vivió en carne propia.