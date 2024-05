El sobrino de Lionel Messi contó que vivió una aterradora experiencia paranormal y asustó a más de uno

Escuchar

Lionel Messi suele ir a todos lados con su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, pero lo cierto es que tiene una numerosa familia extendida. Él es el tercero de cuatro hermanos, que a su vez tienen sus parejas y sus hijos. Incluso en los eventos más importantes, como lo fue la Copa del Mundo 2022, todo el clan viajó a Qatar para alentarlo. Si bien muchos conocen a sus padres, Jorge Messi y Celia Cuccittini, quien pisa fuerte en las redes sociales es su sobrino Tomás, que tiene un programa de streaming, en el que habla de todo. En las últimas horas, desconcertó a su público al relatar la experiencia paranormal que vivió durante unas vacaciones con amigos.

La familia completa alentó a Lionel Messi en el Mundial de Qatar 2022 (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Tomás Messi es el hijo mayor de Matías -el segundo de los tres hermanos de Lionel- y el encargado de revelar algunos datos “ocultos” del campeón del mundo. Por ejemplo, en 2023 contó que la foto de WhatsApp de Leo era una que se tomó con su esposa y sus hijos tras ganar la Copa del Mundo. Sin embargo, lo que relató ahora no está relacionado con su tío, sino con una inusual experiencia que tuvo durante sus vacaciones. En su programa de streaming Dispuestos a todos reveló que vio a “una mujer vestida de blanco con un paraguas”.

Esta semana, Nahuel Rodríguez, otro de los conductores del programa de streaming, detalló la experiencia que vivió con Tomás durante unas vacaciones. “[Tomás] me empieza a llamar ‘Nahuel, Nahuel, Nahuel’ y yo salgo. Él tenía una hamburguesa llena de mayonesa, y me la tiró en la cabeza”, dijo y aclaró que solo estaban ellos dos. No obstante, cuando agachó la cabeza para limpiarse los restos de comida, ocurrió algo extraño.

Tomás Messi, el sobrino de Leo Messi estuvo presente en el último mundial de Qatar 2022 Cuellar Gabriel (Redactor I de Periodismo de Interés)

“Atrás mío, Tomi ve a una mujer toda vestida de blanco con un paraguas, y cuando yo me doy vuelta no estaba más, desapareció”, expresó el joven. Ante esto, Tomás Messi explicó: “Claro, le digo ‘Nahuel metete adentro’ y yo me fui corriendo y entré al dúplex en el que estaba yo, todo asustado”. Asimismo, dijo que les contó a sus amigos lo que les había pasado y sumó un dato terrorífico: “Después nos dimos cuenta de que había cuadros con cruces”.

“Esa misma noche dos de los chicos estaban jugando a la Play y uno le dice ‘imaginate que aparece la mujer que le apareció a Tomi y que se corte la luz’ y 3, 2, 1 ¡pum!, se cortó la luz”, concluyó Nahuel al recordar la anécdota.

Tomás, el sobrino de Messi, contó cuál fue el mejor regalo que le hizo Leo

En el pasado, Tomás Messi contó públicamente algunas cosas de su tío, a quien describió como “una persona grandiosa”, pero también “una máquina de competir”. Durante una entrevista con el programa Giro perfecto, reveló que el mejor regalo que recibió de su parte “fueron los grupos que trajo para mi fiesta de 18 años”. ¿Quiénes tocaron? Los Palmeras, Fer Palacio y Damas Gratis.

Tomás reveló que con sus amigos se habían imaginado la posibilidad de que tocaran Los Palmeras y finalmente ese deseo se volvió realidad. “Se había rumoreado en el salón, donde estábamos todos pasados de copas, que iban a aparecer ellos. Entonces, de la nada, viene Leo y me lleva lejos de todos, ahí fue cuando me di vuelta y estaban armando todo el escenario”, relató.

