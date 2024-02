escuchar

No todas las citas son perfectas y muchos tienen un historial de estas que incluso, luego, se convierten en una divertida anécdota. Eso le pasó a una usuaria de X que tuvo una cita a ciegas y terminó convirtiéndose en viral por la vergüenza que pasó al confundirse al mozo del restaurante con el chico que iba a ver.

“Acabo de besar al chico de la cafetería para saludarlo porque pensé que era mi cita. Él era el único allí y parecía que estaba esperando un café. Se arrodilló para acariciar a los pequeños [sus dos perritos]. Así que le di un beso de saludo. Luego me preguntó si quería algo y luego se quitó el abrigo y se convirtió en empleado”, escribió Jamie Klingler sobre la situación incómoda que vivió con el empleado del lugar en el que había quedado para encontrarse con la persona que quería conocer.

Fue a una cita a ciegas, confundió al mozo con el chico y lo que pasó la volvió viral (Foto: captura/X@Jamieklinger)

Pero lo peor de todo ocurrió después, cuando su cita real se acercó al mostrador a pedirse un café y directamente le contó a sus amigas lo que había pasado. “Me había agachado afuera para hacer una llamada simulada porque quería que la tierra me tragara. Estos fueron los mensajes de texto enviados a mi círculo íntimo cuando la cita real fue a buscar su café”, señaló al publicar las capturas de mensajes de uno de sus grupos de WhatsApp.

Cuando Jamie les comenta lo que había sucedido, una de sus íntimas le preguntó si ellos se parecían y la joven respondió: “No”. Acto seguido, agregó: “Oh, Dios mío. Estoy mortificada. Sigo avergonzada”.

Al leer la historia, los usuarios de la red social no pudieron evitar opinar sobre aquella situación. “No sé por qué estoy tan interesada, pero si el barista es soltero, deberías invitarlo a salir solo por la forma en que lo manejó todo, especialmente acariciar a los pequeños”; “Una vez me llevé al niño equivocado a un parque de diversiones. Estaba oscuro en la atracción y quería seguir caminando. Pero mi hijo no quiso venir. El niño que arrastraba no era mi hijo. Luchó por su vida” y “Si bien puedo empatizar con tu mortificación, debo decir que este es el comienzo de una novela de comedia romántica perfectamente encantadora. Me encantaría leer sus comentarios de Twitter ahora mismo. Gracias por la sonrisa”, escribieron solo algunos.

Pero esta no es la primera vez que ocurre algo inédito con una cita a ciegas. Algo inesperado le ocurrió a Samantha, @sdenoyer en TikTok, y lo compartió en la red social, donde relató la insólita cita que tuvo con un hombre que conoció a través de un amigo en común. Al vivir en ciudades distintas, entablaron una relación a la distancia. Cuando llegó el momento de conocerse, ella decidió tomarse un vuelo y recorrer medio país para encontrarlo.

La joven se llevó una sorpresa inesperada que no tardó en viralizarse en redes. Fuente: TikTok

“Volé por todo el país para encontrarme con una cita. Cuando me desperté de una siesta, él se había ido con todas sus cosas”, escribió Samantha junto a un video en donde se la podía ver en la cama y mostrar que estaba sola en la habitación. Por lo que pudo narrar en otro video, la cita comenzó bien: él la recibió y pasaron la primera noche en su casa. Al otro día, después de comer, decidieron ir a un hotel en donde, luego de dormir una siesta, se llevó la desagradable sorpresa: el hombre ya no estaba más.

Sin entender la actitud, empezó a llamar al chico para que le diera una explicación sobre su comportamiento, pero no obtuvo respuesta. Finalmente, justificó su partida por una supuesta emergencia familiar y nunca más volvieron a hablar.

