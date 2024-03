Escuchar

En las redes sociales circulan todo tipo de contenidos, pero los favoritos de los usuarios tienen que ver con historias de vida, ya que algunas pueden ser realmente sorprendentes. En esta oportunidad, se hizo viral la situación que le pasó a una reconocida actriz a la hora de buscar un departamento para alquilar.

Buscar un alquiler puede ser toda una odisea, ya sea por la competencia, los valores elevados y hasta por detalles insólitos que pueden surgir con los propietarios de la vivienda.

Resulta que la actriz de doblaje Nikki García, famosa por ser la voz de Google Maps en español, dio a conocer que tuvo una extraña experiencia mientras buscaba un departamento para alquilar en España, en donde vive, luego de hablar con la dueña de uno de los lugares que visitó.

Por lo que ella misma detalló en su red social, al ir a visitar el piso, la propietaria, en un intento por resaltar y dar a conocer las mejoras que se realizaron en el lugar, mencionó un suceso que resultó alarmante para la posible inquilina. “Viendo un piso de alquiler en el centro, la dueña alababa el aislamiento de las ventanas que había puesto ´porque una vez dispararon a un hombre aquí abajo y yo ni me enteré, y mira que vinieron ambulancias y policía y de todo´”, escribió la mujer.

Las reacciones de los usuarios a la historia viral

Como era de esperarse, la insólita situación no pasó desapercibida en la red social, ya que generó una catarata de reacciones por parte de los seguidores de la actriz. Así, el mensaje alcanzó más de 145 mil visualizaciones, además de que muchos de ellos decidieron compartir sus propias experiencias a la hora de buscar una vivienda.

Por su parte, una usuaria aseguró que, en una oportunidad, al visitar un departamento, se le explicó que el precio era más bajo porque el dueño, que trabajaba cerca, iría allí a comer varios días a la semana.

“Cuando era portero de un bloque de pisos, me llegó el dueño de uno que lo tenía en alquiler enojadísimo. Lo habían llamado de una inmobiliaria amenazándolo por poner el piso a un precio demasiado bajo. Que les estaba reventando el mercado y que eso era ilegal”, “Yo fui a ver uno en el que el suelo estaba lleno de escombros. ‘¿Están haciendo obra?’, pregunté. ‘No, es así', me contestaron”, “Yo me he contactado con varios (31) y ninguno acepta mascotas. Ojalá se les caiga todas las ventas a esos”, comentaron algunos.

Mientras otros sumaron: “La dueña me acompañó a la habitación donde iba a dormir y me dijo con una sonrisa: ´En esta habitación murió mi padre´”; “Mi hermano y yo fuimos a ver un piso. Cuando llegamos, estaba el de la inmobiliaria en la calle, extrañado frente al portal. Y fue entonces cuando llegamos (el portal a la calle estaba sin puerta) y muy sorprendido nos dijo: ‘Te juro que el otro día sí que había puerta’”.

