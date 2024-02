Escuchar

Mediante las redes sociales circulan todo tipo de contenidos diarios, en especial aquellos que narran historias de vida como, por ejemplo, secuencias divertidas que tuvieron que atravesar. En esta oportunidad, se hizo viral un video en el que se ve la contundente nota que le deja una madre a la maestra de su hija en la vianda.

La protagonista de la historia es Caroline, reconocida por su cuenta de TikTok como @pezzi.shop, ya que dirige una empresa que fabrica utensilios de comida para niños pequeños. Todo sucedió cuando la niña volvió del colegio y le contó lo que hizo su maestra, lo que la llevó a reaccionar sin filtro.

Según contó la mujer, la maestra había hecho que a su hija que comiera su comida en un orden determinado: primero los alimentos “buenos” y luego los alimentos “malos”. En este caso, en primer lugar fue su sándwich y un poco de pepino, y por último una galleta.

En el título del video, que no tardó en hacerse viral, escribió: “Mi hija de tres años llegó ayer a casa de la escuela y me dijo que su maestra le había dicho que tenía que comer todos sus alimentos ‘buenos’ antes de comer los alimentos ‘malos’”. Y sumó: “No podía comer su galleta antes de comerse su sándwich y pepinos”.

“En ese momento, me sentí un poco frustrada por la instrucción anticuada del maestro”, expresó. “Diré que este no fue mi diálogo interno mientras crecía, pero gracias a la información que tengo de tantas cuentas excelentes creadas por mamás y expertos en el campo de la niñez y la nutrición, estoy armada con mejores respuestas, conocimiento y prácticas para mis hijos”, agregó frustrada por lo ocurrido.

A la mujer no le gustó que la maestra haga diferencia entre alimentos "buenos" o "malos"

Asimismo, comentó que no le pareció acertado que la maestra le diga que había alimentos buenos o malos, por lo que sostuvo: “Estoy muy orgullosa de que ella sintiera que algo andaba mal, saber que no era lo suficientemente correcto como para contármelo”.

“Si solo comes zanahorias o brócoli, tu cuerpo no tendrá las proteínas que necesita para desarrollar músculos fuertes. Si solo comes pollo, tu cuerpo no tendrá suficiente energía para hacer cosas como correr y jugar todo el día”, sumó, de manera contundente, y cerró su descargo: “Necesitamos pequeños fragmentos de todo para asegurarnos de que podamos aprender, jugar y crecer durante todo el día”.

Qué decía la nota que escribió la mujer

Al día siguiente, Caroline le escribió una nota a la docente y la guardó en la vianda. En ella expresó: “¡Hola! Evelyn tiene nuestro permiso para almorzar en el orden que elija. Ninguno de sus alimentos son ‘buenos’ o ‘malos’: ¡Son solo comida! Gracias, Caroline y Joey”.

Como era de esperarse, se generó una grieta entre los usuarios de la red social, ya que aparecieron opiniones muy divididas sobre la situación. Por un lado, la mayoría estuvo de acuerdo en que no existen alimentos ‘buenos’ y ‘malos’.

“Como profesor, su respuesta es 100 por ciento correcta”; “La narrativa de alimentos ‘buenos’ y ‘malos’ en realidad puede fomentar el desarrollo de hábitos alimentarios dañinos” y “Como ex maestro, pensaba que los padres preparaban el almuerzo de sus hijos con la intención de que se lo comieran; en cualquier orden o cantidad”, fueron algunas de las reacciones positivas.

Sin embargo, otros no estuvieron de acuerdo con ella, sino con el punto de vista de la maestra. “Estoy seguro de que el maestro no estaba tratando de ser cruel”, expresó un usuario, mientras otro agregó: “¿Tal vez podrías haber hablado con la maestra en lugar de escribir una nota pasivo-agresiva en el almuerzo de tu hijo de tres años?”

Ante ese último comentario, Caroline aclaró: “¡No creo que estuviera tratando de ser cruel! No pude ver a la maestra del almuerzo y no pensé que la nota fuera pasivo-agresiva”.