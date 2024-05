Hablemos de amor: cuál es el principal problema y cómo solucionarlo

Escuchar

Como suele decirse, el amor es la emoción más poderosa que una persona puede experimentar. El amor incluye respeto y cuidado por uno mismo y por el otro, y consiste, básicamente, en “dar sin esperar algo a cambio”.

Sin embargo, el principal problema que suelen enfrentar las parejas son las heridas amorosas. Y aquí nos damos cuenta de que el amor no es simplemente un sentimiento; es muchísimo más que eso. Es una emoción que no está basada en “cómo me siento”, sino en “cómo actúo”.

El amor en la pareja es un vínculo donde cada integrante da y se da a sí mismo. Es decir, que hay una reciprocidad, un ida y vuelta que hace que cada uno ame y, a la vez, se sienta amado. Quien ama se interesa por el bienestar del otro y procura que ese otro se sienta amado.

Y el hecho de sentirnos amados tiene que ver especialmente con la manera en la que cada uno expresa el amor. Tal como lo explica en el libro Los cinco lenguajes del amor, Gary Chapman, todos demostramos amor de alguna de las siguientes formas: por medio de palabras, de actos, de caricias, de regalos o de presencia.

Entonces, el lenguaje predominante que uno tiene puede no coincidir con el lenguaje del otro. Por ejemplo, si yo le expreso mi amor a alguien con bellas palabras, pero esa persona se siente amada cuando le hacen regalos, no se sentirá amada por mí. De ahí, la importancia de conocer el lenguaje de aquel con quien nos vinculamos y compartimos una relación afectiva.

Esto resulta muy sanador a la hora de relacionarnos con los demás. Te pregunto: ¿vos sabés de qué forma se siente amada tu pareja?, ¿y tus hijos?, ¿y tus padres?, ¿y tus amigos? Solamente así podrás hacer sentir a las personas de tu círculo íntimo, amadas, respetadas, validadas, incluidas. Pues las podrás amar en su “propio lenguaje”, aunque no sea el mismo que el tuyo.

Según Chapman, cuando uno ama a alguien en el lenguaje de amor de este, lo que está haciendo en realidad es “llenar su tanque emocional”. Y, por lo general, la persona que se siente amada, por ende, se esforzará en hacer sentir a la otra parte también amada.

Pero, como mencioné al comienzo, recordemos que amar es fundamentalmente dar, sin esperar una retribución. Si, por ejemplo, vos invitás a un amigo al cine, y luego esperás que esa persona haga lo mismo por vos, no estás amando desinteresadamente, sino en una " modalidad” de intercambio, de “yo te doy, y vos me das a mí”. Ese no es el verdadero significado del amor.