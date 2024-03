Escuchar

Estimado lector, hoy quiero compartir contigo una reflexión muy sencilla: en qué consiste una relación interpersonal sana, un tema por el cual muchas personas suelen consultar.

Existen tres maneras de relacionarnos con los demás. A saber:

1. Vivir pidiendo

“Vos me tenés que dar a mí”, le exige la persona al otro, pues está parada en una posición egoísta, psicopática o narcisista, lo cual hace que solo pueda mirarse a sí misma.

Cuando alguien se relaciona así, cree que se encuentra en una posición superior que le permite demandarles a otros que le den, que lo ayuden, que le resuelvan, etc. Y, cuando el otro no responde tal como esperaba, le reprocha: “Vos deberías haberme ayudado, y no lo hiciste”.

2. Vivir dando

También tenemos a la persona codependiente que da y da a los demás, incluso olvidándose de sí misma. ¿Por qué lo hace? Porque, en el fondo, tiene miedo a no ser querida y a ser rechazada y abandonada. Busca dar para obtener a cambio un poco de afecto. Sin darse cuenta, está parada en el rol omnipotente de ayudar y brindarle todo al otro.

3. Dar y pedir, pedir y dar

Esta sería la forma sana de relacionarnos, donde hay una mutua entrega y satisfacción. En este caso, yo te ayudo, pero también me dejo ayudar. Yo te acompaño, pero también permito que me acompañes cuando lo necesite. A veces te doy, y a veces te pido. Aquí, ambas partes disfrutan de una relación simétrica de mutuo compañerismo, donde ninguno está ni por encima ni por debajo del otro, sino los dos al mismo nivel.

¿Con qué manera de relacionarnos con los demás te identificás? Y, ¿qué podrías hacer para mejorar tus relaciones interpersonales?