Por medio de las redes sociales se viralizó el video de una mujer que se queja porque la persona que le ayuda con el aseo del hogar se ausentó por razones desconocidas. El enojo incide porque es ella quien debe lavar los platos y hacer otras labores del hogar.

Según afirma la mujer, tuvo que cancelar sus planes y realizar el aseo de su casa. El video generó gran indignación en redes debido al lenguaje despectivo que utiliza.

“Estoy muy enojada desde que amaneció porque la pende... que me ayuda a limpiar el departamento (la casa) no vino hoy, no me contesta”, dice la mujer frente a cámara.

Una joven se queja porque la empleada "la dejó plantada"

“Me molesta que ya tienes planeado todo tu perro día en torno a una persona, o sea, a esta niña ya tenía su lista de cosas que hacer y yo no lavé los trastes ayer porque dije ‘ah, mañana viene’, continúa con la queja.

La mujer, de manera molesta, mostró la vajilla que tiene sucia y agregó: “Ahora los tengo que lavar yo, tuve que ir al supermercado y ahora tengo que acomodarlo yo”.

Su malestar, claramente incide en que debió cambiar sus planes de fin de semana. “Voy a tener que lavar yo, porque el viernes vino y le dije ‘oye lava’. Y me dijo ‘el martes lavo’. Y no vino”, finalizó en el video.

La mujer se grabó en pleno enojo (Captura video)

El video causó indignación en las redes sociales y recibió varios comentarios. “¿Existe gente así? ¡qué horrible debe ser hijo, padre, hermano, o amigo de esta persona!”; “Hay gente tan desconectada de la realidad” y “Va a tener que lavar los trastes y acomodar el súper, Dios siempre dando sus batallas más duras a sus guerreras favoritas”, fueron algunos de ellos.

Tras la ola de críticas que recibió por sus historias, la mujer identificada como Melissa Elias optó por poner privadas su cuenta de TikTok e Instagram; sin embargo, algunos de sus seguidores lograron descargar los videos y los compartieron en otras redes sociales.