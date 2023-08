escuchar

Una mujer de Rosario se viralizó en TikTok luego de compartir la experiencia que tuvo al ofrecerle empleo a un hombre en situación de calle que le pidió plata. Lo que comenzó como un gesto de generosidad se convirtió en un fenómeno viral inesperado cuando esta persona declinó la oferta de trabajo de una manera muy particular.

Con el título de “Pobre sí, bolu... no”, la protagonista subió el video a sus redes y en un minuto contó lo sucedido. “Me vengo riendo porque acá a la vuelta, en la otra parte de la plaza, hay un indigente. Me para y me dice ‘no me da unos manguitos’. Le digo ‘ay, querido, estamos a 30, todavía me falta una semana para cobrar, no tengo un mango, estoy igual que vos”, introdujo la usuaria @pialazzarino.

Un hombre le pidió plata en la calle, ella le ofreció trabajo, pero la respuesta de él no fue la esp

Debido a que no tenía dinero encima para darle, la mujer decidió ofrecerle otro tipo de ayuda: “Si querés, acompañame, vamos a mi trabajo que hay vacantes y quién te dice que te puedan llegar a tomar”.

No obstante, se quedó perpleja al escuchar una respuesta que jamás se imaginó: “¿Saben lo que me dijo? ‘Ni en ped... un trabajo como el suyo, que le estoy pidiendo plata y no tiene para darme. Todavía le falta una semana para cobrar, pagan como el cu... ahí. No quiero trabajo, mejor me quedo pidiendo acá’”.

En ese momento, la mujer contó la reacción que tuvieron los dos tras ese comentario. “Nos entramos a reír los dos, un sentido del humor espectacular, mi vida. Lo tendría que haber grabado y hacerlo repetir lo que me dijo, lo hubieran visto a él. Me morí”, expresó para finalizar el clip.

Lo que vino después superó todas las expectativas de la protagonista del video. Es que en cuestión de horas, su breve relato se convirtió viral al acumular más de 300 mil visitas y más de ocho mil likes. Los usuarios, por su parte, no tardaron en llenar la publicación de comentarios.

“No encuentro fallas en su lógica”; “El muchacho tiene razón”; “Se hubieran puesto a pedir los dos”; “Es que te pidió plata no trabajo, igual que cuando vas a comprar una pollera y te dicen ‘no, tengo pantalones’” y “Tiene razón, los que trabajan se viven quejando de que nunca tienen”, fueron algunas de las respuestas más destacadas entre quienes se divirtieron frente a la insólita situación.

Por otra parte, lejos de las bromas, muchos usuarios aprovecharon para consultar dónde era el lugar de trabajo y si aún tenían vacantes disponibles debido a que estaban interesados en conseguir un empleo.

“¿Dónde están tomando gente para trabajar?”; “A mí si me gustaría trabajar, ¿me podrías decir dónde es para llevar mi, currículum?” y “¿Dónde trabajás? Yo necesito trabajo”, escribieron algunos.

El video, sumado a las distintas respuestas de los usuarios, da cuenta de que las percepciones y las elecciones de cada persona con respecto a lo laboral pueden ser mucho más complejas de lo que parecen a simple vista.

LA NACION