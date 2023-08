escuchar

Asombro y efusividad son solo dos de los sentimientos que vivieron los turistas que se encontraban de excursión frente al Glaciar Perito Moreno este miércoles 23 de agosto. Cada uno de los presentes fueron testigos de un fenómeno natural llamado “desprendimiento de base”, que corresponde a un evento hidrológico, y se mostraron atónitos al respecto. “Se disfrutó muchísimo”, afirmó uno de los jóvenes que presenció el hecho en diálogo con LA NACION.

Ubicado en el departamento Lago Argentino de la provincia de Santa Cruz y considerado como uno de los puntos turísticos más importantes de la Argentina, este inmenso bloque de hielo es uno de los sitios más elegidos para visitar.

Además de ofrecer un paisaje soñado de la naturaleza, las personas que lo conocen tienen la oportunidad de encontrar una de las reservas de agua dulce más esenciales de nuestro país. Uno de los afortunados en viajar a este destino fue el influencer Fran Silva, quien, a través de una lancha, capturó la excursión que emprendió y el sorprendente escenario que visualizó.

En un clip que publicó en su cuenta de TikTok @fran_silva11, el joven mostró con lujo de detalles lo que vivió cuando un enorme bloque de hielo se desprendió de la base del glaciar y se sumergió ante la mirada atónita de todos.

La increíble experiencia que se vivió en Perito Moreno

“Se volteó, mirá, ¡no! Por eso nos estamos alejando”, exclamó con un tono de euforia en la filmación que publicó en la plataforma virtual.

Tras compartir dicho suceso, el posteo en cuestión dio pie para que sus más de 2 millones de seguidores opinen al respecto. En principio, muchos usuarios hicieron hincapié en el calentamiento global, pero otros aclararon que se trata de un fenómeno que ocurre naturalmente.

“A la vista es un espectáculo lindo, pero la realidad es triste”, criticó un joven. “No tienen una idea de lo tremendo y las consecuencias de eso. La naturaleza avisa”, agregó un segundo. “Es un espectáculo, pero en verdad no es nada bueno… Qué lástima ver como hemos hecho todo para terminar con nuestro paraíso”, sostuvo otra usuaria.

Asimismo, a pesar del carácter negativo del asunto, no faltaron los que realizaron aclaraciones sobre esta situación y dejaron argumentos al respecto. “¿Los que comentan es el calentamiento global? Es el Glaciar Perito Moreno, es un proceso natural que se da bastante seguido”, “Todos los comentarios diciendo que es calentamiento global. Gente, el Perito Moreno es un glaciar que está en constante renovación, en realidad es un equilibrio natural, esto tiene que pasar, así me explico una científica”, son algunas de las reacciones destacadas sobre este ítem en particular.

Las vivencias del joven al ver el fenómeno en primera persona

Tras visualizar un instante que quedó grabado en su memoria, Francisco aportó declaraciones a LA NACION y se refirió al episodio que grabó: “Explicar con palabras lo que te sentí es muy complicado, fue algo hermoso, increíble, un tanto sorprendente cuando el capitán del barco empezó a retroceder porque se dio cuenta que iba a girar el iceberg y eso genera olas -lo que puede ser peligroso-, pero literalmente en ese momento no me sentí en peligro, se disfrutó muchísimo, vivirlo con los propios ojos no es lo mismo que a través de la cámara”.

En cuanto a lo que les explicó sobre el fenómeno la guía que realizaba dicha excursión, sostuvo: “Dijeron que es un proceso totalmente natural. Obviamente, hay ciclos tanto en verano como en invierno donde el glaciar va perdiendo bloques, estos forman estos témpanos en el agua y tienen un balance. Cuando se pierden, tienden a girar de esta manera, y es lo que sucedió. No se sabe cuándo va a pasar, pero no es algo malo, es completamente normal”, aseguró.

Respecto del gran alcance del video, dijo que aún se encuentra sorprendido. “Sabía que sería viral, pero no de la manera que veo, aunque sé que es algo que muy pocos tienen la oportunidad de ver. Lamento los comentarios negativos, pero fue bueno el alcance. Los invito a todos para que puedan realizar esta experiencia”, concluyó.

En cuanto a este tema, en una nota del 2022 con LA NACION, Luciano Bernacchi, director de Glaciarium -uno de los pocos centros de interpretación glaciológicos del mundo especializado en hielos patagónicos-, declaró que “los glaciares que descargan en cuerpos de agua como el Perito Moreno, desarrollan un frente de desprendimientos que normalmente es muy inestable y grandes trozos de hielo caen habitualmente”.

Por otro lado, detalló: “Los comunes son los desprendimientos aéreos en los cuales, el nivel del lago actúa como línea de fractura o de bisagra, pero también y con menor frecuencia grandes porciones del glaciar que están bajo el agua se desprenden formando desprendimiento subacuáticos o de base. Estos hacen emerger grandes témpanos de hielo”.

Con el acumulado de 120 mil “Me gusta” y 2 millones de visualizaciones, el clip que también trascendió en otras plataformas virtuales causó diversos sentimientos entre las personas. En la actualidad, Silva comparte otros detalles del paseo con la expectativa de llevar un poco de información sobre el sitio y sorprende a nuevos espectadores que observan la publicación viral.