Muchas teorías se elaboraron sobre el Área 51, la base militar secreta de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, ubicada en el desierto de Nevada, donde los fanáticos de las conspiraciones sienten que se experimenta con extraterrestres desde hace décadas. Ahora se descubrió que Reino Unido tiene una propia y aparecieron algunas imágenes que lo demuestran.

El lugar llamado RAF Rudloe Manor, anteriormente conocido como RAF Box, es una base esquiva que ha estado abandonada durante los últimos 20 años. Situada entre los asentamientos de Box y Corsham, en Wiltshire, la base parece a simple vista una casa más del país, pero debajo de la fachada se encuentra una extensa red de túneles y búnkeres que se utilizaron para diversos fines a lo largo de los años.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el grupo de operaciones de la RAF utilizó esta mansión para diversos fines, incluido el filtrado de inteligencia sobre la actividad enemiga. También fue la antigua ubicación de una división de defensa civil responsable de monitorear los peligros de radiación y los riesgos nucleares en el apogeo de la Guerra Fría. Pero los teóricos creen que el sitio en realidad se utilizó para realizar investigaciones sobre Ovnis y establecer contacto con extraterrestres.

Durante la Segunda Guerra Mundial el grupo de operaciones de la RAF utilizó esta mansión para diversos fines

La teoría fue propuesta por primera vez por la escritora estadounidense Dorothy Kilgallon, quien afirmó que el colapso se desarrolló en la década de 1940. Alegó que un funcionario británico de alto rango le informó sobre el incidente. Esto nunca fue confirmado por el Ministerio de Defensa (MOD) que negó rotundamente la afirmación.

Sin embargo, como lo describe Sky History, todo esto cambió en 2007, cuando archivos secretos desclasificados publicados en los Archivos Nacionales sugirieron que el sitio fue utilizado para este propósito en la década de 1950. El medio continuó señalando que, a pesar de que el Ministerio de Defensa ya no lo utiliza activamente, el sitio todavía se encuentra vallado y bajo estricta vigilancia. Neil Cartwright, especialista en Cultura, aseguró: “Todos sospechábamos que esto estaba sucediendo en Rudloe Manor, pero operaron como una organización clandestina no regulada durante décadas, nunca rindieron cuentas ante el contribuyente británico”.

El debate sobre los extraterrestres vuelve al Congreso de México: presentan radiografías inéditas de un “ser no humano”

La veracidad de unos supuestos cuerpos “extraterrestres” localizados en Perú fue el tema de una sesión especial que se desarrolló hace unos días en el Congreso de México, donde se presentaron fotografías e imágenes de radiografías inéditas de un nuevo “ser no humano”

Tras la polémica que desató la presentación de cuerpos de “seres no humanos” ante el Congreso en septiembre pasado, el tema se retomó en una sala de la Cámara de Diputados la discusión en torno a los hallazgos respaldados por varios médicos peruanos y otros especialistas, entre ellos periodista y ufólogo mexicano José Jaime Maussan.

Una pantalla muestra lo que el periodista Jaime Maussan asegura que son formas de vida extraterrestre durante una sesión en la Cámara de Diputados, en Ciudad de México (AP Foto/Marco Ugarte) Marco Ugarte - AP

En la sesión, que se extendió por más de tres horas, un grupo de médicos peruanos presentó diversos estudios, radiografías y tomografías para defender la supuesta autenticidad de los cuerpos, a los que muchos científicos califican como un fraude. Durante su exposición, el médico peruano Daniel Mendoza presentó radiografías y fotografías inéditas del esqueleto de un “ser no humano” que, aseguró, habría sido localizado recientemente en Perú, aunque no se precisó la fecha del hallazgo.

Al respecto, Maussan indicó que el supuesto cuerpo sería una “nueva especie”, debido a que no tiene pulmones ni costillas. “Tenemos un ser híbrido, tenemos otros seres que aparentemente son más evolucionados que nosotros; estamos ante algo realmente extraordinario”, afirmó Maussan al defender la autenticidad de los cuerpos. Ha asegurado que son “seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre”. Todas las figuras tienen el tamaño del esqueleto de un niño.

La Fiscalía peruana fue contundente en 2017 al concluir, con base en un informe realizado por el Instituto de Medicina Legal, que las figuras eran “muñecos manufacturados de data reciente, los cuales han sido cubiertos con una mezcla de papel y pegamento sintético para simular la presencia de piel”. Desde la Universidad Nacional Autónoma de México también se ha cuestionado la autenticidad de los cuerpos.

