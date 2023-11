escuchar

Llevar a cabo todos los preparativos para un casamiento conlleva dedicación y energía extra. Desde tener en cuenta la decoración, hasta conseguir el sitio adecuado, son muchos los ítems que se deben cumplir para que todo sea inolvidable. Si bien cuando el día finalmente llega, la mayoría de las parejas celebran la jornada con total disfrute, pero en medio de la celebración también surgen escenarios inesperados que los dejan en shock. En esta oportunidad, un incómodo hecho que tiene como protagonista a una invitada se volvió viral en las redes sociales y armó un gran revuelo por la actitud que tuvo. Sin embargo, ante la enorme cantidad de comentarios negativos, la joven aclaró cuál es la verdad del asunto.

La protagonista de la historia, conocida bajo el usuario de TikTok @sophisonline, compartió un clip en el que mostró el look con el que se presentó a la boda de su hermana mayor y contó que fue sumamente criticada por un detalle en particular: se vistió de blanco y rompió una tradición que se respeta alrededor de todo el mundo, la cual indica que la novia es la única que debe vestirse con ese color.

Luego de recibir mensajes negativos en otras redes sociales, aclaró que nunca tuvo la intención de romper esa regla y explicó que se vistió así por una particular petición familiar.

“Me vestí de blanco para la boda de mi hermana como venganza porque… No, solamente estoy bromeando, no lo hice, pero pude hacerlo. Me obligaron. En realidad, no quería vestirme de blanco”, introdujo la joven de 21 años en el posteo que publicó y aclaró que, en realidad, el controvertido vestido que compró era el de dama de honor, que ya estaba previsto anteriormente.

“Como sabrá cualquiera que haya asumido este papel (o incluso como padrino de boda), no sueles tener mucho que decir sobre el atuendo con el que tenés que pasar interminables horas. Yo no quería usar eso, pensé que lo usaría el día de mi boda”, aseguró.

Sobre el instante en que le dijeron que debía vestirse de esa manera, sostuvo: “No estaba de acuerdo, comenté ‘¿por qué es blanco?’”. Acto seguido, recordó una anécdota que tiene relación con otro integrante de su familia: “Y además, cuando yo era más joven, cuando ambas éramos mucho más jóvenes, nuestra abuela se cayó de una silla de ruedas el día de una boda, justo el día que se casó mi madre, y ella se vistió de blanco, lo cual fue tomado como una señal”.

A pesar de su negativa, tomó la decisión de hacer caso a la petición de su hermana mayor y asistió al lugar con el outfit en cuestión. “Simplemente, creo que es mala suerte. Entonces no, no estaba tratando de vestirme de blanco, pero eso es lo que ella quería. Eso es lo que eligió la novia, yo tampoco estaba contenta con eso. Pero como todos sabemos, lo que la novia quiere, la novia lo obtiene”, agregó.

La joven aclaró detalles al respecto y explicó que nunca estuvo de acuerdo con la decisión de su hermana TikTok

Por último, y en lo que se refiere a qué hará con el vestido blanco que adquirió, se dirigió hacia sus seguidores y les preguntó: “¿Para qué lo usaré? Ahora solamente está en mi armario, denme consejos”. Con el acumulado de 89 mil visualizaciones y más de 2700 likes, la joven dejó en claro que nunca tuvo la intención de arruinar el casamiento de su hermana y armó un debate entre los usuarios, quienes hicieron foco en esta costumbre tan arraigada por miles de personas.

“Para mí eso ya es antiguo, es obvio que todos queremos que la novia brille en ese momento tan especial”; “Me llama la atención que hayas aceptado a ir de blanco, en mi caso le decía que no”, fueron algunos de los mensajes más destacados en torno a este punto.