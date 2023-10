escuchar

Goldie Hawn ha expresado en más de una ocasión sus firmes creencias en la vida extraterrestre. Además de mostrar fascinación por el tema, la actriz ha sorprendido al compartir una experiencia personal que afirma haber vivido con supuestos seres no humanos .

En el último episodio del podcast Time to Walk, de Apple Fitness+, la estrella de 77 años dio detalles acerca de un supuesto encuentro que dice haber tenido con extrañas criaturas y afirmó que la visitaron después de que ella las convocara cuando tenía 20 años. “Ése fue un momento en el que hubo muchos avistamientos de ovnis”, dijo Hawn sobre su época de trabajo como bailarina en California durante su juventud. “ Recuerdo esto muy claramente: salí por la puerta, me senté y miré hacia el cielo oscuro. Vi todas estas estrellas y lo único que pude pensar fue: ‘¿Hasta dónde llega esto? ¿Qué tan pequeños somos? ¿Somos el único planeta en todo el universo que tiene vida en él?’ ”.

Luego, la actriz hizo un llamamiento a los extraterrestres que pudieran “escucharla” y expresó: “Sé que estás ahí fuera, sé que no estamos solos y me gustaría conocerte algún día”, recordó.

Cuatro meses después, Hawn estaba trabajando como bailarina en West Covina, California, cuando pidió permiso para dormir una siesta en el auto de una amiga. Mientras descansaba, afirma haber oído primero un sonido agudo. “Mientras sentía la alta frecuencia”, afirmó haber visto alrededor de “dos o tres cabezas de forma triangular” por la ventana del vehículo.

La actriz describió aquel episodio con otros datos sobre la apariencia física de las supuestas criaturas. “ Eran de color plateado, con un corte en lugar de boca, una naricita diminuta, sin orejas. Me señalaban en el auto como si estuvieran hablando de mí, como si yo fuera un tema de conversación ”, dijo. Y agregó que no pudo moverse durante ese tiempo. “Me quedé paralizada, no sabía si era real o no”, resaltó. La ganadora del Oscar dijo que finalmente pudo “escapar” de la situación, “como si saliera de un campo de fuerza”.

Hawn también contó que años más tarde conoció a un astrofísico de la Universidad de Champaign, en Illinois, que quería hablar con la actriz sobre este encuentro. Él le hizo preguntas al respecto, lo que le despertó un recuerdo. “Fue como una especie de terapia de regresión o algo así. Estaba casi en trance y de repente recordé algo”, explicó. “Me tocaron la cara y lo sentí como el dedo de dios”, añadió sobre el extraño episodio. “Fue el sentimiento más benevolente y amoroso, fue algo poderoso. Estaba lleno de luz” , afirmó.

Más tarde, Hawn estudió los círculos en los campos que varias personas vinculan con aterrizajes extraterrestres, e incluso soñó con nuevos episodios la noche antes de que apareciera un círculo misterioso cerca de donde ella se alojaba en Avebury, en Londres.

“Estaba parada en una colina mirando hacia abajo sobre un valle que estaba oscuro y ése era exactamente el lugar en mi sueño. Nunca sabré si fue una señal. No quiero saberlo todo”, comentó Hawn. “Nos distanciamos de muchas cosas si seguimos negando algo de lo que no tenemos pruebas. Hay muchas cosas en este mundo que no podemos ver, pero no podemos dejar de creer”, opinó. Y añadió: “Jamás podremos perder nuestro asombro”.

Hawn y su pareja, el actor Kurt Russell, no son ajenos a hablar sobre sus supuestas experiencias con extraterrestres. El intérprete dijo en una entrevista con la BBC en 2017 que él fue quien informó sobre las supuestas luces de OVNIS que fueron informadas por la prensa en Phoenix en 1997.

“Estaba volando [con mi hijo Oliver Hudson] para ir a ver a su novia y nos estábamos acercando”, relató el actor. “Vi seis luces sobre el aeropuerto completamente en forma de V. Oliver me dijo: ‘Papi, ¿qué son esas luces?’ Entonces salí de mi ensoñación y dije: ‘No sé qué son’. Él dijo: ‘¿Estamos bien aquí?’ Y dije: ‘Sí, voy a llamar’, y lo denuncié”.

