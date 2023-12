escuchar

El cielo, el universo, los planetas, las estrellas, un “espacio” que genera fascinación, incertidumbre, temor y el trabajo de los astrónomos que invierten horas y horas en conocer los misterios que allí se esconden y lo que podría suceder en el futuro. Una de las cuestiones más inquietantes es que los pronósticos indican que dentro de mil millones de años el calor del sol será tan extremo que hará que la Tierra deje de ser habitable. No obstante, recientemente trascendió en un estudio que habría una “estrella rebelde” que podría evitar el desastre y “salvar al planeta”.

Las investigaciones vinculadas con el sol determinan que en mil millones de años este crecerá tanto e irradiará tanto calor que la Tierra, que es el único planeta oficialmente habitable, dejaría de serlo. Si bien es un futuro muy lejano, lo cierto es que los especialistas comenzaron a barajar esta posibilidad y a tomar cartas en el asunto, puesto que se trata de una situación que genera gran preocupación y sobre todo peligro.

Según se estima, dentro de mil millones de años el sol crecerá tanto que hará que la tierra deje de ser habitable Shutterstock

No obstante, habría una “heroína” que podría salvar el día. Ante la posibilidad de que la Tierra dejara de ser habitable, los especialistas empezaron a estudiar qué pasaría si el planeta fuera retirado de la órbita del sistema solar y trasladada hacia un espacio más frío. Una de las posibilidades que analizaron es que eso podría ser posible gracias a la intervención de una “estrella rebelde”, es decir, de aquellas que circulan por el universo sin un rumbo fijo.

El medio The Sun compartió los resultados de un estudio que será próximamente publicado en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. El informe mismo lleva el nombre de Trayectorias futuras del Sistema Solar: simulaciones dinámicas de encuentros estelares dentro de las 100 ua, un trabajo de Sean Raymond, Nathan A. Kaib, Franck Selsis y Hervé Bouy.

Dentro de mil millones de años, la Tierra dejaría de ser habitable por el calor del sol ANU

Los investigadores realizaron 12.000 simulaciones para analizar distintas posibilidades. Si bien el estudio arrojó varios resultados distintos, uno de los que más resonó fue el que mostró que la Tierra podría ser afectada por una estrella rebelde que irrumpiera en la órbita del sistema solar. Esta estrella, que circula sin rumbo, podría impulsar gravitacionalmente al planeta a trasladarse a una órbita más fría lejos de las altas temperaturas del sol.

Si bien, lo cierto es que las probabilidades de que esto ocurra son un tanto remotas, según lo estipulada es 1 en 35.000, y las simulaciones arrojaron todo tipo de resultados diversos, la realidad es que los hallazgos fueron importantes en el marco del exhaustivo trabajo que realizan los astrónomos en pos del futuro de la humanidad.

Todo lo que se sabe sobre Arrokoth, el último planeta del sistema solar

El universo científico, en especial aquel dedicado a la astronomía, está revolucionado gracias a los avances sobre Arrokoth, el último planeta del sistema solar. Un estudio publicado en el Journal of Planetary Science encontró que cada uno de los montículos de Arrokoth, que lleva este nombre por la palabra “arrokoth”, que significa “cielo” en el dialecto de los pueblos nativoamericanos, presenta similitudes estructurales entre sí.

Cada uno de los montículos de Arrokoth presenta similitudes estructurales entre sí Fuente: South Research Institute

Los científicos aseguran que estos bloques tienen un origen común, aunque no se tiene certeza de si la materia proviene del cinturón de Kuiper, donde se encuentra. Esta nueva información será fundamental para futuros modelos que intenten recrear con precisión el proceso de formación de planetas.“Será importante buscar estructuras similares a montículos en los planetesimales que observan estas misiones para ver qué tan común es este fenómeno, como una guía adicional para las teorías de su formación”, dijo Alan Stern, vicepresidente asociado del South Research Institute.

