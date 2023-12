escuchar

Diciembre del 2022 marcó un antes y después en la sociedad argentina, puntualmente el día 18 cuando la selección argentina salió campeón del Mundial de Qatar. Las calles se llenaron de hinchas para festejar el triunfo, que no ocurría desde 1986. En medio de la celebración, que se extendió por varios días, hubo lugar para la polémica: Alexis Mac Allister y su novia, Camila Mayan, se separaron. A casi un año de aquel momento, la joven influencer mostró el último chat que mantuvo con su exnovio.

Alexis Mac Allister y Camila Mayan compartieron una gran felicidad en Qatar, pero luego de su regreso a la Argentina con la consagración bajo el brazo, el jugador decidió ponerle fin a su relación de cinco años. Acto seguido, se dio a conocer que el motivo fue por el inicio de un nuevo romance con quien -hasta ese momento- era su mejor amiga: Ailén Cova.

Cami Mayan terminó su relación con Alexis Mac Allister Archivo

La polémica fue de gran dimensión y en las redes sociales no dudaron en apuntar contra la nueva pareja, y de allí nació un gran apoyo hacia Camila, quien a pesar de su gran alcance como influencer poco habló sobre el dolor que atravesaba. En cambio, la joven se instaló en la Argentina, luego de convivir con el jugador en Inglaterra y comenzó desde cero.

Fue ahora que la influencer decidió romper con cierto hermetismo sobre su vida personal. Invitada al ciclo de streaming Largar o tragar, conducido por Ramiro Palomeque, la joven se expuso al juego que tiene como consigna contestar preguntas, y en el caso de no querer responder, se debe ingerir un alimento con un sabor particular.

Por supuesto, las preguntas respecto a su relación con Alexis Mac Allister no faltaron. Una de ellas fue el desafío de mostrar el último chat con el jugador y no dudó en hacerlo. Al momento que tomó su celular y le mostró la conversación por WhatsApp al conductor, anticipó: “Soy una persona muy tranquila. No tengo nada para quemarme, no tengo nada que ocultar, en todo caso me cuidaría”.

Acto seguido, explicó sobre el chat en cuestión. “Kim es mi perra. De la nada recibo un mensaje de que iba a viajar tal día y después fue esto, el horario de llegada”, indicó sobre el motivo de la breve conversación.

Tras mostrar el chat, la joven reparó en otra instancia de la conversación, que no leyó pero explicó. “Me destruye eso”, subrayó. “Todos los meses venía la comida (del supermercado), yo tenía la orden con débito automático y lo tuve que dar de baja”, detalló sobre la última transacción que tuvo que hacer relacionada con su exnovio. Luego, contó que Mac Allister fue muy escueto en la información que le brindó sobre el viaje de Kim, y ella se asustó porque no llegó en el horario que él le había indicado.

Cami Mayan explicó el rotundo cambio que sufrió su perra Kim al llegar a la Argentina

Sin embargo, no hubo mayores problemas al respecto y la mascota llegó bien y desde entonces vive con ella. Si bien no indicó cuándo ocurrió esto, se sabe que en mayo del 2023 Camila compartió el reencuentro con su querida Kim, por lo tanto hoy se sabe que en ese mes fue que la expareja entabló un diálogo.

Camila Mayan sobre su vida en Inglaterra

En 2019, Alexis Mac Allister se sumó al Brighton, lo que incluyó su mudanza a Inglaterra. En ese entonces, Camila lo acompañó y decidió dejar su vida en la Argentina para estar al lado de él. Eso incluyó desistir de un trabajo que le gustaba mucho. Asimismo, pudo continuar con sus estudios universitarios por la virtualidad que se implementó con la llegada de la pandemia del coronavirus.

Sobre aquella etapa de su vida, la joven de 23 años indicó que la soledad de estar en lejos de sus seres queridos fue muy dura. “La pase medio mal porque no fue tan fácil”, indicó al mismo tiempo que remarcó que se sintió muy sola, a tal punto de que en una ocasión se quedó dormida durante una videollamada con sus amigos porque no quería cortar la comunicación para evitar la soledad.

Sin embargo, cuando las restricciones por la pandemia comenzaron a flexibilizarse pudo generar nuevos vínculos, aunque la soledad siempre le pisó los talones. “Toda esa experiencia me ayudo a todo lo que soy hoy”, determinó.