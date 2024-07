La historia detrás del tiburón “invencible” de 500 años que guarda el secreto de la longevidad

Escuchar

Recientes investigaciones ofrecieron nuevos conocimientos sobre los mecanismos detrás de la extraordinaria longevidad de los tiburones de Groenlandia (Somniosus microcephalus). Los datos revelan que su actividad metabólica muscular podría ser fundamental para su prolongada vida. Estos hallazgos no sólo tienen implicaciones para la conservación de esta especie vulnerable, sino que también pueden ofrecer nuevas perspectivas sobre la salud cardiovascular humana.

Los tiburones de Groenlandia son conocidos por su increíble longevidad, con una vida que puede extenderse al menos 270 años y posiblemente más de 500. Ewan Camplisson, estudiante de doctorado de la Universidad de Manchester, destaca la importancia de comprender las adaptaciones que permiten a estos tiburones alcanzar edades tan extremas. Antes, se pensaba que el entorno frío y los bajos niveles de actividad de estos tiburones eran los principales factores que explicaban su longevidad. Sin embargo, la investigación de Camplisson y su equipo reveló que los mecanismos subyacentes son mucho más complejos.

Estos animales longevos pueden medir hasta siete metros y pesar cerca de mil kilos

El equipo de investigación se propuso determinar si los tiburones de Groenlandia, que pueden medir hasta siete metros y pesar mil kilos, muestran signos tradicionales de envejecimiento, como variaciones en el metabolismo a lo largo del tiempo. Para ello, realizaron ensayos enzimáticos en muestras de tejido muscular preservado de tiburones de diferentes edades. Utilizando un espectrofotómetro, midieron la actividad metabólica de estas enzimas en un rango de temperaturas ambientales.

Qué había bajo el microscopio

Contrariamente a lo observado en la mayoría de las especies, el estudio no encontró variaciones significativas en la actividad metabólica muscular entre tiburones de diferentes edades. Esta estabilidad sugiere que el metabolismo de los tiburones de Groenlandia no disminuye con el tiempo, lo que podría contribuir a su longevidad. “Esto es bastante diferente de lo que ocurre en la mayoría de los animales, que tienden a mostrar alguna variación en su actividad enzimática metabólica a medida que envejecen”, explicó Camplisson. “Los resultados respaldan nuestra hipótesis de que el tiburón de Groenlandia no muestra signos tradicionales de envejecimiento”, señaló.

La investigación también reveló que las enzimas metabólicas de los tiburones de Groenlandia eran más activas a temperaturas más altas. Esto indica que el metabolismo muscular de los tiburones no está específicamente adaptado al entorno polar, ya que se esperaría una menor variación relacionada con la temperatura si así fuera. Esta adaptabilidad en la actividad enzimática podría ser un factor en su resiliencia, pero también plantea preocupaciones sobre su vulnerabilidad al cambio climático.

“Una hembra de tiburón de Groenlandia puede no alcanzar la madurez sexual hasta que tenga 150 años”, dijo Camplisson. “Con un tiempo generacional tan largo, la especie tiene menos posibilidades de adaptarse a los cambios antropogénicos en su entorno”, completó. Esta característica resalta la necesidad urgente de desarrollar estrategias de conservación que consideren los impactos del cambio climático en estos tiburones longevos.

Los resultados de la investigación acerca de la longevidad de los tiburones de Groenlandia podrían dar claves para alargar la vida de los seres humanos

Camplisson planea ampliar su investigación para incluir más enzimas y tipos de tejidos, con el objetivo de obtener una comprensión más profunda de la actividad metabólica de los tiburones de Groenlandia. Su objetivo final es mejorar los esfuerzos de conservación mediante una mayor comprensión de estos animales únicos.

Además, Camplisson ve posibles aplicaciones de esta investigación para comprender la salud cardiovascular humana. El estudio del corazón del tiburón de Groenlandia podría brindar información valiosa sobre los procesos de envejecimiento que afectan al corazón humano, abriendo nuevas vías para la investigación médica.

Esta investigación se presentó en la Conferencia Anual de la Sociedad de Biología Experimental en Praga, que se realizó del 2 al 5 de julio de 2024. Los hallazgos subrayan la complejidad de los mecanismos biológicos que permiten a los tiburones de Groenlandia vivir vidas tan largas y ofrecen nuevas direcciones tanto para la conservación de especies como para la medicina humana.

LA NACION