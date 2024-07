Puso una cámara en la caña de pescar y lo que descubrió lo dejó atónito

Escuchar

El mar abierto resulta una zona peligrosa para lanzarse a nadar como si nada sucediera debajo de nuestros pies. Y aquellos que no estén de acuerdo con la afirmación pueden visitar el canal de YouTube Angler Up with Brant, perteneciente a un pescador que se dedica a mostrar el ecosistema marítimo colocando una cámara GoPro en el extremo de una caña de pescar que suele lanzar desde muelles o desde su embarcación.

El universo marino esconde miles de peligrosas criaturas desconocidas para los humanos

Con este método, Brant logró captar, sin mojarse, maravillosas imágenes de la fauna marina que se encuentra a pocos metros de la superficie. Allí, cardúmenes de miles de peces diferentes deambulan por el agua en busca de comida mientras parecen pasear por zonas atestadas de distintas especies. Si bien la mayoría son peces de pequeño tamaño, también es posible observar a amenazadores tiburones gigantes, que acechan las aguas abiertas buscando a su próxima presa.

En uno de sus más recientes videos, Brant se animó a abandonar los muelles y subirse a su embarcación con la premisa de alejarse de la costa para observar la vida cotidiana de las especies que viven en esas zonas, y se encontró con algo que lo dejó completamente asombrado y temeroso.

En principio, volvió a encontrar cientos de especies acuáticas diferentes, pero hubo una escena que se convirtió en aterradora: un tiburón nadaba sin una parte de su cola, lo que da para preguntarse cómo sucedió el hecho. Además, la imaginación advierte que siempre puede haber un pez más grande y más feroz que un tiburón, una especie desconocida para nosotros con el que no estamos familiarizados.

Más allá de aquella interrogante, la cámara de Brant detectó una gran cantidad de peces fascinantes nadando debajo de su bote, a una profundidad de alrededor de siete metros. Sus imágenes podrían hacerle pensar a cualquiera dos veces antes de sumergirse en la inmensidad del mar y en el desconocimiento de la vida subacuática.

Estas imágenes demostraron el increíble universo que existe justo debajo de la superficie del agua, del que aún nos queda mucho por conocer.

Descendieron hasta el punto más profundo del océano y lo que hallaron los horrorizó

Un grupo de científicos encontró, en el punto más profundo del océano, precisamente en el Challenger Deep, ubicado en la fosa de las Islas Marianas, una botella de cerveza con la etiqueta intacta. Además de llamar la atención, este hecho generó un poco de preocupación.

La oceanógrafa Dawn Wright, quien compartió sus hallazgos en las redes sociales, aprovechó la ocasión para concientizar sobre el cuidado del medioambiente. “¿Qué vimos cuando tocamos fondo por primera vez, a más de 10.900 millas (17,541 kilómetros) de profundidad con #ChallengerDeep? ¡Una botella de cerveza!”, escribió junto a la imagen que compartió.

El mensaje de la doctora que descubrió la botella de cerveza con la etiqueta intacta en la profundidad del océano (Foto: captura X/@deepseadawn)

Y siguió: “¡Una prueba más de que debemos, como humanidad, hacer lo mejor por el océano y por la salud de los hábitats que nosotros mismos compartimos y de los que en última instancia dependemos! #ThereIsNoPlanetB #DeeperSeaDawn”.

La especialista también habló con Los Ángeles Times y trató de generar consciencia tras su hallazgo: “(La botella) Había viajado más de 6,7 millas hasta las profundidades más oscuras del Pacífico, con la etiqueta aún intacta. Esta basura desechada había logrado llegar a una parte inmaculada de nuestro mundo antes que nosotros, un símbolo de cuán profundo e irrevocablemente los humanos están afectando el mundo natural”.

