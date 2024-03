Una influencer reveló su receta de mate sin yerba “apto inflamación” y desató un gran debate

Escuchar

La cocinera y creadora de contenido digital, Nash Wigutov, compartió una receta de un mate sin yerba, “apto inflamación” a base de orégano seco, coco rallado, canela en rama, anís estrellado y un saquito de té verde. El video rápidamente se viralizó en las redes sociales como Instagram y X, y la fórmula recibió críticas por parte de los usuarios. En este contexto, LA NACION dialogó con dos especialistas: un nutricionista y una sommelier de yerba mate para profundizar sobre los efectos en el cuerpo que tiene una de las infusiones más elegidas por los argentinos.

“Este es el mate que me estoy haciendo sin yerba y ‘apto inflamación’”, manifestó la influencer que comparte distintas recetas saludables a través de su feed de Instagram. Su publicación, además de generar una polémica entre los consumidores de mate tradicional, fue el puntapié para hablar sobre los efectos en el cuerpo a partir del consumo de esta bebida.

La yerba mate no produce inflamación, según afirmó el nutricionista Javier Sebastián Ojeda (Matrícula Nacional 11481) Unsplash

El primero en referirse al tema fue el licenciado en nutrición, Javier Ojeda (@yonutricionista en redes sociales), quien analizó el video y en diálogo con LA NACION explicó: “Yo entiendo que quiso decir que el ‘apto inflamación’ se refiere a la hinchazón abdominal. Y este proceso se puede dar por deglutir aire. Nosotros, cuando tomamos mate, deglutimos aire, independientemente de lo que tenga el mate. Misma situación ocurre cuando mascamos chicle, tomamos bebidas gaseosas o fumamos. Lo que nos produce es una hinchazón abdominal. Por lo tanto, hacer un mate con los ingredientes que utilizó la influencer, no va a disminuir la hinchazón”.

Sin embargo, aclaró: “El mate no produce inflamación. A lo que llamamos inflamación es cuando a nivel metabólico el cuerpo libera muchas sustancias que son pro inflamatorias. Hay patologías que generan un estado constante de inflamación como la obesidad, la insulina resistencia o la diabetes tipo 2. En este tipo de casos, tomar mate tiene un efecto muy beneficioso, porque tiene sustancias antiinflamatorias como la cafeína y la teofilina. Por eso el video de la chica es incorrecto cuando dice que no hay tomar mate con yerba mate como inflama. Eso no ocurre”.

En este contexto, existen personas con distintos diagnósticos a los que les puede afectar el consumo de mate, como por ejemplo los pacientes con gastritis o con úlceras en el estómago. “Lo que ocurre es que cuando nosotros tomamos bebidas que son muy calientes como el mate, el té o el café, y a que su vez, estas bebidas tienen mucha cafeína y teofilina, irritan a la mucosa del estómago. Por lo tanto, los pacientes con gastritis no pueden tomar mate con yerba mate porque les genera dolor en el estómago (...) En estos casos, si el paciente quiere tomar mate, que sea lavado o que no se haga con yerba mate. En este caso sí serviría una receta como la de la influencer”, agregó el nutricionista.

Las personas a las que se le puede generar hinchazón abdominal al consumir mate, son las que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico. “Personas que tragan mucho aire, lo hacen cuando toman mate, toman gaseosa o comen muy rápido. La comida pasa del estómago al esófago y eso lo que genera es una irritación del esófago. En esos casos hay que sacar el mate de la dieta porque empeora los síntomas del reflujo gastroesofágico, que es el típico síntoma de la acidez: el ácido del estómago está lastimando al esófago porque hay reflujo”, concluyó el profesional.

El mate es una de las bebidas más elegidas por los argentinos Unsplash

Otra de las que se refirió al tema fue la sommelier de yerba, Karla Johan, quien en diálogo con LA NACION, explicó: “La yerba mate no produce acidez. Nosotros podemos cortar el ayuno a la mañana con dos vasos de agua para equilibrar el PH y después consumir cualquier infusión. En cambio, si consumiéramos la cafeína en ayunas, puede alterar el PH en nuestro estómago, que ya está alterado por algún otro factor, que puede ser el estrés, mala alimentación, medicación, etcétera”.

Asimismo, explicó la composición de la yerba mate: “Es una infusión que proviene de un árbol llamado ilex paraguariensis, es la única aprobada por el código alimentario para denominarse ‘yerba mate’ y entrar en esa categoría. Es un árbol del cual utilizamos las hojas que son secadas, pulverizadas y un tratamiento de diferentes granulometrías. Los compuestos están en las hojas y son vitaminas A, C, B1 y B2; tiene quince aminoácidos; tiene minerales como hierro, potasio y magnesio. Entonces, principalmente la yerba mate es un alimento (...) Nos hidrata y nos nutre. Ya los guaraníes lo utilizaban como tónicos o estimulantes para proteger el estómago de dolencias o problemas hepáticos”.

La yerba mate es una de las infusiones más elegidas a lo largo del país. Su consumo tiene muchos beneficios, tal como lo relataron ambos especialistas, y los médicos y nutricionistas solo la prohíben en una dieta, con personas con ciertas enfermedades que pueden agravar sus síntomas.