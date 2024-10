Las nueve frases que hay que utilizar diariamente para ganar autoconfianza, según Harvard

En el ámbito laboral, en las relaciones personales o frente a distintos desafíos de la vida, las personas se encuentran constantemente a prueba. Estas situaciones, que a menudo generan dudas o inseguridades, son oportunidades para fortalecer la autoconfianza. De todas formas, lograrla no es un proceso inmediato, pero se construye paso a paso, a medida que se enfrentan los miedos y se aprende de los errores. En esta oportunidad, se revelaron algunas frases propuestas por la Universidad de Harvard para implementar en la vida diaria.

Es importante tener en cuenta que la fortaleza mental, una característica clave para afrontar los retos de la vida, comienza a formarse desde la niñez y se va consolidando con el tiempo a través de diversas vivencias y lecciones. Sin embargo, es común que en la vida diaria surjan imprevistos que pueden debilitar la autoconfianza. En este contexto, en un artículo de CNBC, la psicóloga Cortney S. Warren, quien se formó en la Escuela de Medicina de la mencionada universidad norteamericana, reveló nueve frases esenciales para repetir a diario. Por lo que afirmó la especialista, la seguridad emocional no es algo innato, sino que puede desarrollarse y potenciarse con el tiempo, incorporando hábitos que ayudan a mejorar el bienestar emocional.

Las nueve frases para trabajar la autoconfianza

Son nueve las frases que hay que repetir a diario para ganar autoconfianza

”Permitime pensar en esto antes de responder”

Tomarse un momento de reflexión antes de responder en cualquier situación es una herramienta valiosa. No solo es un acto de respeto hacia una comunicación más consciente, sino que también facilita la toma de decisiones más meditadas. Por ende, quienes se permiten ese espacio muestran paciencia y aprecian el diálogo profundo, priorizando respuestas cuidadosas por encima de reacciones impulsivas.

”Así soy, y estoy orgulloso”

Este enfoque refleja una profunda aceptación personal, ya que reconocer y estar orgulloso de uno mismo, tanto de las fortalezas como de las debilidades, es un rasgo distintivo de quienes tienen alta autoconfianza. Teniendo esto en cuenta, en lugar de buscar validación externa, estas personas se mantienen fieles a su identidad, lo que fortalece su equilibrio emocional y les permite enfrentar desafíos con mayor seguridad.

”Lamento que la estés pasando mal. ¿Cómo puedo ayudarte?”

Esta frase refleja empatía y disposición para apoyar sin juzgar. Según Warren, conectar emocionalmente es clave para fortalecer las relaciones y aumentar la autoconfianza. Esto debido a que ser empático nos recuerda que todos enfrentamos malos momentos y no debemos castigarnos por ello. Mismo, al ayudar a otros en sus dificultades, también crecemos emocionalmente.

”Voy a trabajar en eso”

Las personas con seguridad emocional comprenden que siempre hay margen para mejorar. Esta actitud refleja un compromiso con el cambio cuando es necesario y una disposición proactiva frente a los desafíos. Al adoptar esta mentalidad, no solo fortalecen sus propias habilidades, sino que también fomentan relaciones más significativas, ya que están abiertas al crecimiento continuo y a enfrentar las dificultades con resiliencia.

”Esto es importante para mí”

Otra de las frases clave para expresar lo que realmente nos importa, puesto que esto es esencial para preservar nuestra integridad personal. Al hacerlo, reafirmamos nuestros valores y convicciones, lo que refuerza nuestra autoconfianza y nos permite mantenernos firmes en nuestras decisiones, incluso frente a la presión externa.

”Lo voy a intentar”

Según al especialista, es bueno repetirlo a diario y aplicarlo a varios ámbitos de la vida

Esta frase refleja una mentalidad optimista frente a los desafíos, ya que las personas emocionalmente seguras no perciben los fracasos como derrotas, sino como valiosas oportunidades de aprendizaje. Al estar abiertas a intentarlo una y otra vez, demuestran resiliencia y están dispuestas a salir de su zona de confort, lo que las impulsa a superar obstáculos con perseverancia.

”No me siento cómodo con esto”

Esta frase es una forma respetuosa de expresar desacuerdo. La experta destacó que las personas emocionalmente seguras no dudan en señalar cuándo algo les incomoda, lo que contribuye a fortalecer su autoconfianza.

“No”

Cuando una persona se siente segura, no teme establecer límites basados en sus principios o deseos. Esto debido a que tiene en claro qué está dispuesta a hacer y qué no, y no duda en expresarlo. A su vez, sabe que decir “no” a tiempo puede prevenir futuros conflictos, protegiendo su bienestar y fortaleciendo sus relaciones.

“¿Soy así?”

Las personas que se sienten seguras valoran las críticas y las consideran de manera constructiva. En lugar de tomarlas como ataques personales, las ven como una oportunidad para mejorar, agradeciendo los comentarios y sabiendo qué aspectos son útiles para su crecimiento.

