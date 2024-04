Le dejaron 100 dólares de propina en su hotel y el sorprendente motivo la dejó en shock

Escuchar

Mediante las redes sociales circulan todo tipo de contenidos diarios, en especial los que tratan de experiencias de vida o situaciones insólitas que le ocurren a algunas personas, que suelen ser las favoritas de los usuarios. En esta oportunidad, se dio a conocer un gesto que no pasó desapercibido, ya que una turista estadounidense dejó una propina de 100 dólares para un gato llamado Gucci, el cual reside en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires.

La divertida historia se dio a conocer en la red social TikTok, por medio de la usuaria @nerjisdhadamus1, que reveló que este gato tenía la costumbre de dormir cada noche junto a la viajera que se hospedó en el lugar. Por ello, al momento de su partida, la turista decidió tener un gesto de cariño con el animal y dejó una suma considerable para que vaya dirigida al cuidado y bienestar de la mascota. “Recién vino a buscar su maleta y me dijo que con este dinero le compre dulces para tratarlo bien”, contó la propietaria del hotel, de nacionalidad belga.

Las reacciones de los usuarios al video viral

Claramente, este gesto significó un hecho sin precedentes durante sus más de 30 años de experiencia administrando hoteles, por lo que ella y su hija quedaron realmente sorprendidas. Pero la historia tampoco pasó desapercibida en redes sociales y generó todo tipo de reacciones por parte de los usuarios, que se mostraron atónitos. Hasta el momento, el video ya acumuló más de 2,2 millones de visualizaciones y superó los 340 mil ‘Me gusta’, además de miles de comentarios por parte de los internautas.

El gato de la dueña se lleva todas las miradas en el hotel

“Gucci, el michi empleado disfrutando de su propina”; “Mi gata pregunta si es soltero”; “¿Pescado? No, no, caviar para Gucci”; “Poné una foto de Gucci en la recepción con: ‘Empleado del mes’ con corbata”; “Gucci: ‘hoy se come, familia’”; “¡Los michis ya no pelean en la azotea, los michis facturan!”; “Yo fui al hotel, está en Balvanera si no me equivoco, muy amable la señora, 100% recomendado”; “Gucci sacando adelante al negocio familiar, de empleado a jefe en 2 pasos y solo necesito dormir”; “Gucci debe ser ascendido a gerente general”; “Se pone la camiseta por la empresa, denle su comisión” y “Una historia de superación, pasó de callejero a dueño de un hotel”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios, que quedaron fascinados por el gesto de la turista. Muchos, también, se conmovieron con la historia y dejaron en evidencia sus ganas de visitar el lugar.

Enseguida, varios quisieron saber más con respecto al famoso gato y su personalidad. Es por eso que la hija de la dueña del hotel decidió hacer un nuevo video para presentarles a sus seguidores a su mascota, que tanta repercusión tuvo en redes.

“Buenas, él es Gucci, tiene 6 años, lo encontramos en la calle, es una hermosura”, expresó la joven en el clip en el que se la ve abrazada al felino. Asimismo, dejó en claro que es muy cariñoso, por lo que permite que lo toquen personas desconocidas, como los huéspedes del hotel.

LA NACION