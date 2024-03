Escuchar

Durante esta semana, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se encuentra bajo lluvias torrenciales y, según el pronóstico, las tormentas seguirán durante los próximos días. Aunque a muchos no les gustan los días así, hay otros que los consideran sus favoritos, ya que pueden compartirlo con seres queridos y también aprovechar para hacer algunas tareas del hogar que evitan realizar con el clima soleado. Sobre esto último, hay una en particular que se hace imposible: secar la ropa recién lavada. Sin embargo, existen algunos trucos caseros que pueden resultar claves cuando el agua se hace presente durante varias jornadas y no sabemos cómo colgar las prendas recién sacadas del lavarropas.

Mediante las redes sociales circulan todo tipo de trucos o consejos diarios, en especial orientados a la limpieza y el cuidado del hogar. En esta oportunidad, salió a la luz uno que va a permitir secar la ropa dentro de casa durante esos días sin sol y con lluvia.

Se trata de la técnica del arcoíris, nombre que le otorgaron las redes sociales a este truco. Simplemente, consiste en una forma particular de utilizar el tender, ideal para realizarlo durante los días de tormenta y en aquellos en los que hay un gran porcentaje de humedad. El objetivo se centra en distribuir las prendas de manera estratégica para aprovechar mejor el aire y el espacio disponible dentro del hogar.

También sirve ayudarse con ventilador o estufa, dependiendo la época del año

Para aplicar esta técnica, se deben colocar las prendas más largas o pesadas en los extremos del tender, mientras que en el centro se ubican las más pequeñas, como la ropa interior. De esta manera, las primeras se beneficiarán del mayor flujo de aire que circula en los costados del tendido, mientras que las otras también se secarán adecuadamente en el espacio central, donde el flujo de aire es menor.

Otras alternativas de sacado en el interior del hogar

En el caso de que sea necesario acelerar el proceso por diferentes motivos, especialmente durante la temporada de invierno, puede servir colocar el tender cerca de la estufa para aprovechar su calor. De todas formas, se deben tener las precauciones correspondientes; por ejemplo, procurar que la ropa no toque el calentador ni este sobre él, para prevenir cualquier tipo de accidente.

Por otro lado, en los días de altas temperaturas, que se pueden dar durante el verano, se debe usar un ventilador que pueda ayudar a mantener un flujo de aire constante, lo que también contribuirá a un secado más rápido. En este caso, solamente hay que dirigir el viento hacia el lugar donde se encuentra colgada la ropa.

Para evitar acumular humedad, es importante colocar la ropa de manera más espaciada

Es importante recordar que en estos trucos caseros es necesario colocar las prendas de manera más espaciada a lo habitual para evitar la acumulación de humedad y los malos olores, y cómo indicamos previamente, ayudar con la circulación del aire. Siguiendo estos consejos, se podrá lavar y secar en el interior de casa de manera eficiente, sin que la lluvia sea un impedimento para hacerlo y evitándolo el cúmulo de prendas.