escuchar

En las redes sociales circulan diariamente todo tipo de contenidos, pero en muchas ocasiones son criticados por ser superficiales. En contraposición a esto, recientemente se hizo viral un clip en donde una mujer le da un consejo de vida fundamental a las personas y generó furor.

Resulta que hay algunos creadores de contenidos que se enfocan en transmitir de una manera diferente, como es el caso de Karim Jovian mediante su cuenta de TikTok, quien se dedica a entrevistar a desconocidos por la calle y preguntarles por sus sentimientos. Aunque también busca averiguar sobre las decepciones que vivieron a lo largo de su vida. En uno de sus últimos videos, se encontró con una mujer que lo dejó impactado a él y a sus seguidores.

Para empezar, el tiktoker quedó realmente sorprendido al conocer la edad de la señora, ya que le aseguró que estaba por cumplir 94 años de edad. “Guau. Pensaba que eras mucho más joven. Entre 60 y 70, algo así”, lanzó, visiblemente atónito.

Vale destacar que la mujer iba vestida con mucha onda, puesto que llevaba unos pantalones estilo oxford con un estampado de Frida Kahlo, la reconocida pintora mexicana. A su vez, portaba una bandolera en concordancia, dejando en claro su espíritu juvenil, pese a su edad.

La mujer confesó que se enfoca en sus proyectos personales para vivir en armonía

Ante eso, la mujer lanzó una pícara broma: “Sé que no me queda mucho tiempo, pero eso no me pone triste porque me duelen los pies”. De todas maneras, dejó en claro que no reniega de su edad y manifestó: “Tengo una buena vida, la disfruto”.

Al ser consultada puntualmente por la felicidad, la mujer mayor aseguró que la consigue debido a que hace lo que quiere hacer. Asimismo, dio a conocer el método para mantener un estado de felicidad constante en la vida. “He estado muy involucrada con mis proyectos personales y con mis amigos”, sostuvo, explicando cómo hacer para vivir con esa sensación.

Por último, como consejo final, volvió a insistir sobre esa misma idea, dándole a las personas el truco para poder vivir en armonía y felicidad. “Encuentra algo que te interese muchísimo, decíle a otra gente cuáles son tus objetivos y sentite a gusto contigo mismo”, sentenció, con una sonrisa de oreja a oreja.

Las reacciones de los usuarios al consejo de vida de la mujer

Como era de esperarse, el video no pasó desapercibido, ya que rápidamente se convirtió en viral, alcanzando más de diez millones de reproducciones hasta el momento, además de 12.300 comentarios de todo tipo, la gran mayoría apoyando la actitud de la mujer entrevistada.

“El denominador común de la gente que llega así de bien a esa edad es mantenerse activos y sociabilizar”, comentó una persona, mientras otra sumó: “Qué privilegio llegar a esa edad, con esa salud y entereza. Algo hizo bien y el universo se lo pagó con vejez sana”.

“Ufff, 94 y le duele los pies, yo con 31 me duele la espalda y los pies de solo ir al mercado. A su edad qué haré, jajaj”, bromeó otro usuario. “Quiero ser esta persona cuando envejezca”, aseguró alguien más.

LA NACION