El momento del casamiento suele ser uno de los más especiales en la vida de las personas (cuando encuentran a la persona correcta), por lo que en muchas ocasiones se realizan grandes eventos para celebrarlo. Sin embargo, en algunos casos, las cosas no salen como eran planeadas.

Este fue el caso de una mujer que, unos segundos después del dar el “sí, quiero” se desmayó en medio de la iglesia, por lo que todo se convirtió en una pesadilla de un momento a otro.

El drama se dio a conocer mediante un video de TikTok que compartió la protagonista de esta historia: Catherine Franks. La mujer compartió todos los detalles del instante en que colapsó en pleno altar, casi por terminar la ceremonia.

Comenzó con mareos por las altas temperaturas

La mujer se desplomó en medio de su boda

Por lo que ella analizó, su desmayo tuvo que ver con el agotamiento por calor y la deshidratación. Cabe destacar que la joven de 28 años -que está esperando un bebé- había estado soportando temperaturas de 37°C bajo “todas las luces” durante más de 40 minutos. Para colmo, tomó un colectivo para ir desde la iglesia a la recepción y ahí comenzó a sentirse mal.

Luego de eso, en el momento de los votos, empezó a perder la conciencia, y, tras eso, colapsó. Para peor, su caída se dio cuando la pareja fue declarada marido y mujer, y todo quedó registrado por las cámaras que estaban en el lugar. “Mi marido sabía que algo andaba mal y seguía mirándome y dije: ‘Creo que me voy a desmayar’. Empecé a tener visión de túnel y a sentirme muy mareada”, confesó la mujer en su publicación.

En el clip se puede ver la preocupación de los presentes, que se acercaron de inmediato para prestar su ayuda. Incluso hay otras imágenes en donde se ve a muchos de los invitados abanicándola mientras ella está en el suelo sintiéndose mal.

Todos los invitados comenzaron a asistirla

Para tranquilidad de todos, Catherine aseguró que logró recomponerse después del incidente, por lo que durante la fiesta ya estuvo mejor y pudo disfrutarla con sus seres queridos. “Soy una persona bastante torpe, así que estoy acostumbrada a que me pasen cosas así”, reconoció la recién casada y recordó: “Muchas personas se me acercaron en la recepción y me preguntaron si estaba bien”.

Tras eso, terminó yendo a urgencias al día siguiente debido a la deshidratación y porque creían que se trataba de un virus, pero admitió que, pese al mal momento, todo terminó como un chiste interno entre sus seres queridos y que todo está bien hoy por hoy.

“En ese momento fue angustiante, pero ahora miramos hacia atrás y nos reímos. Es gracioso ahora. ¡Hizo que el día fuera muy memorable! Ahora es una broma familiar. ¡Este será un momento divertido que podremos compartir con nuestra hija en los años venideros!”, sentenció, dejando en claro que todo resultó bien.

Como era de esperarse, el video no pasó desapercibido en la red social china, ya que acumuló más de 500.000 visualizaciones y cientos de reacciones, que quedaron sorprendidos por lo ocurrido en plena boda.

LA NACION