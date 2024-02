Escuchar

De blanco, con sus perros, Jesús y Linda, y frente a 400 invitados, el sábado, Candelaria Tinelli y Coti Sorokin se convirtieron en marido y mujer. La cita fue en una estancia ubicada a 82 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y estuvieron presentes los padres de la novia, Marcelo Tinelli y Soledad Aquino, sus hermanos, Micaela, Francisco, Juana y Lorenzo, además de familiares y amigos. Tras el casamiento, la pareja compartió postales inéditas del evento y justamente Lelé emocionó a todos al mostrar una dulce e íntima foto que se sacó con su madre en un día que, sin duda, atesorarán por siempre.

Tinelli y Sorokin comenzaron su relación en 2020 y si bien tuvieron varias crisis en el medio, en noviembre de 2023, durante el show que dio en el Gran Rex, el cantante le pidió casamiento a su novia delante de miles de personas. La boda tuvo lugar el 24 de febrero en El Dok Haras, en la localidad de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. La novia se lució con un exclusivo diseño blanco de Gustavo Pucheta y Fabián Paz y tuvo un segundo cambio de vestuario: un vestido, mangas largas al cuerpo, corte sirena con encaje y trasparencias.

Micaela, Lorenzo, Marcelo, Candelaria Tinelli, Coti Sorokin, Soledad Aquino, Francisco y Juana Tinelli VERÓNICA RUIZ

Con el correr de los días, los novios compartieron algunas postales no solo de lo que sucedió en la fiesta, sino también en la previa. Entre todas las imágenes, una de las más especiales fue, sin duda, la que replicó Cande Tinelli en sus Stories de Instagram en las últimas horas. ¿El motivo? En la misma se pudo ver un dulce abrazo entre madre e hija durante el casamiento.

La foto la publicó originalmente León Varela, el diseñador que estuvo a cargo del outfit de la madre de la novia. En la postal se pudo ver a Cande con el vestido negro que se puso en el medio de la fiesta y a Soledad Aquino con una pieza distinta a la que lució en las fotos familiares. Tenía puesto un vestido largo con un efecto metalizado. “Listas para la party”, indicó el diseñador y Cande Tinelli no dudó en compartir la postal.

Asimismo, Aquino también la replicó en su cuenta y expresó: “Qué momento mi princesa. Me haces siempre tan feliz”. Además, agregó la canción “Sonríe” de Ana Vera.

La emotiva foto de Soledad Aquino y Candelaria Tinelli durante el casamiento (Foto: Instagram @candelariatinelli / @leon_va)

Tras el casamiento, Aquino dialogó con LAM (América) sobre el casamiento de su hija y aseguró que fue una velada “preciosa”. Asimismo, reveló cuál fue su reacción al ver a su hija entrar con el vestido blanco. “Casi me muero. Me senté porque me desmayaba. Se te viene todo a la cabeza, se me pasaba la historia de la vida, entró con el ‘Ave María’, igual que cuando yo me casé con su papá, y ella con la orquesta en vivo, impresionante”, expresó Soledad.

El duro descargo de Cande Tinelli ante las versiones de que no se casó con Coti Sorokin

Si bien tuvieron un festejo con bombos y platillos, lo cierto es que surgieron algunas dudas sobre si efectivamente Tinelli y Sorokin se casaron. “No hubo unión civil. No pasaron por el registro civil, no pasaron por la iglesia. No hubo ni rabino ni sacerdote. O sea que es una fiesta de casamiento, no un casamiento”, apuntó Susana Rocasalvo en Implacables (elnueve), cuestionando la veracidad de la unión.

Cande Tinelli mostró su libreta de casamiento para demostrar que tuvo una unión civil (Captura video)

No obstante, la novia salió a responder. En LAM (América), Ángel de Brito compartió las palabras que le envió Lelé, aclarando todo tipo de especulaciones. “Estoy casada real, de mentira las bo…. No sé qué dicen a veces, y qué al p*** que están, por el amor de Dios. Semejante fiesta para casarnos en joda”, aseguró Cande y mostró una imagen de la libreta de familia para evidenciar que la unión fue verdadera.