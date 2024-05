Llevó a una clienta de 60 años en su auto y luego recibió un mensaje que la sorprendió

Escuchar

Esta semana se viralizó en las redes sociales un hecho particular que vivió una conductora de transporte privado urbano luego de llevar, durante cinco horas, a una pasajera de 60 años con la que reflexionó de la vida misma. Luego de que ambas se separaron, la protagonista recibió un cálido saludo de la señora mayor en formato de audio, el cual conmovió a los usuarios por el contenido del mensaje.

En las diferentes plataformas de interacción social existen historias conmovedoras que a diario suelen robarse la atención de todos por los hechos aparentemente insólitos de la cotidianidad. Uno de ellos fue el de una conductora española de auto particular que ofrece sus servicios mediante la aplicación BlaBlaCar, la misma funciona en varios países de Europa. A través de X, la cuenta @ceciarmy, publicó el audio de WhatsApp que recibió de parte de su última clienta, una mujer mayor que la transportó a su lugar de destino a lo largo de cinco horas.

“Cinco horas de BlaBlaCar dan para mucho”, comenzó la chica la descripción sobre el mensaje que dejaría reproducir en unos segundos, y agregó: “Yo al volante con una mujer de 60 años de copiloto que fue un ser de luz maravilloso. Me dejó este audio y uff”.

A continuación, activó el sonido y se oyó la voz de la clienta: “Bueno bonita, ya me despido, deseando que hayas pasado una buena comida con tu familia, la leche frita de tu abuela, todo lo que ha hecho mamá…”. La amabilidad de la adulta mayor quedó plasmada en la conclusión del mismo: “Un saludo para todos, aunque hayamos compartido solo unas horas de nuestra vida, a mí me ha enriquecido conocerte bonita. Eres un cielito, sigue así. Cuídate mucho y que te vaya bien en la vida. Adiós y hasta pronto”.

La conductora describió a la señora como un "ser de luz" (Fuente: Pexels)

De inmediato se viralizó en la plataforma antes mencionada y cosechó más de 300 mil reproducciones y 5000 ‘Me Gusta’. Además, acumuló decenas de comentarios que adularon a la clienta y que remarcaron el nivel de empatía y química en el que las dos mujeres confluyeron.

“Siempre hay que tener educación. Esta señora la han educado de 10″; “La gente así vale oro”; “Aún quedan buenas personas en la vida”; “Aunque no lo parezca, sigue habiendo buenas personas, lo difícil es topárselas” y “Yo he viajado mucho en BlaBlaCar y hay un viaje que me encantó. Fue con un señor de 72 años, con una historia de vida muy particular”, fueron algunas de las reacciones al respecto.

Qué es y cómo funciona BlaBlaCar

BlaBaCar es un servicio de vehículo compartido que, según se describe en el sitio web oficial, es el más exitoso del mundo. Funciona en 22 países y hace posible que varias personas puedan movilizarse hacia un lugar en común al ponerse de acuerdo en la aplicación.

La empresa se fundó en 2006, tiene 500 empleados y permite que el conductor del auto pueda ganar un promedio de 60 euros por pasajero, dependiendo de la extensión del viaje. Esta es una forma accesible de conocer las ciudades más importantes de Europa, ya que están conectadas con este sistema que incluso cuenta con colectivos para familias numerosas o grupos de amigos.

