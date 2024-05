Dónde queda la “Zona de la Muerte”, el único lugar donde un asesinato puede quedar impune

Escuchar

El Parque Nacional Yellowstone, en Estados Unidos, una maravilla natural que se extiende a través de Wyoming y Montana, guarda un secreto peculiar: una pequeña porción de su territorio se adentra en Idaho, un lugar conocido como la “Zona de la Muerte”.

En esta área remota de aproximadamente 130 kilómetros cuadrados en Idaho aparece una laguna legal que generó un debate fascinante sobre la aplicación de la ley en los Estados Unidos. Según un tecnicismo derivado de la Sexta Enmienda de la Constitución, cualquier crimen cometido en esta zona despoblada podría quedar impune.

La zona de Idaho que abarca el Parque Yellowstone sólo se encuentra habitada por animales

La Sexta Enmienda establece que un acusado tiene derecho a ser juzgado por un jurado del estado y distrito donde se cometió el delito. Sin embargo, la “Zona de la Muerte” está en un distrito sin residentes, lo que teóricamente haría imposible formar un jurado y, por ende, anularía cualquier acusación.

Este vacío legal despertó la atención de investigadores y académicos en todo Estados Unidos, quienes han instado al Congreso a abordar esta anomalía legal. Aunque se presentaron propuestas para incluir esta área en el Distrito de Wyoming, las autoridades rechazaron la idea y argumentaron que el sistema judicial prevalecería independientemente de esta laguna legal.

Una laguna legal descubierta en 2005 dejó al descubierto esta zona como una completa anarquía

El origen de este peculiar escenario se remonta a la fundación del Parque Nacional de Yellowstone en 1872, cuando Wyoming, Montana e Idaho aún no eran Estados tal como los conocemos ahora. Montana fue el primero en obtener la condición de Estado en 1889, seguido de Idaho en julio de 1890 y Wyoming una semana después.

Sin embargo, el Congreso decidió que el Parque Nacional de Yellowstone quedara bajo la jurisdicción del Distrito de Wyoming, que se extiende por varios Estados, incluyendo partes de Montana e Idaho. Este enrevesado arreglo legal creó un dilema para la aplicación de la ley en la “Zona de la Muerte”.

Por ejemplo, si ocurriera un crimen en esta área y el acusado invocara la Sexta Enmienda, el jurado estaría compuesto por residentes del Estado y del distrito donde ocurrió el delito. Dado que el Distrito de Wyoming abarca partes de Montana e Idaho, el jurado potencial podría incluir personas que residen en áreas deshabitadas de la “Zona de la Muerte”.

La premisa de la “Zona de la muerte” fue la inspiración para el best seller Free Fire

Los intentos de abordar esta laguna legal quedaron en la nada. El profesor de Derecho, Brian Kalt, que reveló este insólito problema en 2005 en un ensayo llamado El crimen perfecto, abogó por cambios legislativos para cerrar esta brecha legal, pero sus esfuerzos encontraron resistencia en el Congreso. Según Kalt, la solución más sensata sería agregar esta área al Distrito de Wyoming, pero hasta ahora no se tomó ninguna medida al respecto.

Kalt fue consultado por CJ Box, el autor de la novela policíaca best seller Free Fire, que toma a la laguna legal como premisa de la historia. En la realidad, al margen de la anarquía de la zona, nadie probó -por suerte- la legalidad del lugar ya que no se han registrado delitos graves allí. Mientras tanto, la “Zona de la Muerte” de Yellowstone continúa desafiando las normas legales establecidas y no hay indicios de que esta situación vaya a cambiar en el futuro cercano.

LA NACION