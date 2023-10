escuchar

Planchar puede resultar, para algunos, una de las actividades más desgastantes del hogar, ya que suele tomar bastante tiempo, sobre todo si se trata de una familia completa. Además, esto puede generar un gasto de energía que se ve reflejado en la factura de luz.

Por esto es que las nuevas lavadoras y secadoras traen diferentes funciones de planchado, sin embargo, no dejan la ropa completamente lisa, por lo cual muchas personas tienen sus trucos bajo la manga para que no tengan que realizar esta actividad o por lo menos no quede tan arrugada. ¿Cuáles son los más efectivos?

Planchar la ropa no es algo que le guste a todo el mundo Google

La ducha

Si sos de las personas que se bañan con agua caliente, este truco te puede funcionar. Antes de encender la ducha caliente, primero tomá la prenda a la que deseás quitarle la textura y ubicala sobre el tubo de la cortina de su baño. Asegurate de que el lugar esté seco y que cuando abras la llave no corras el riesgo de mojarte.

Tras emprender esta acción, bañate con cuidado para no mojar la ropa, y al terminar podés ver el resultado. Esta técnica ayuda a aprovechar el vapor que genera la temperatura del agua, el cual se encargará de desaparecer las arrugas y te ahorrará tiempo y energía.

El secador de pelo

Para este truco primero debés humedecer un poco las partes en las que encuentres la textura, luego, colgala en una percha o en algún lugar en el que no haya peligro de que se caiga la prenda y encendé tu secador en su máxima temperatura.

Acercá el aparato por las partes que están humedecidas, sin pegarlo a la ropa, y continúa con este paso con movimientos verticales u horizontales hasta que las arrugas desaparezcan por completo.

Plancha de pelo

Si solamente encontrás una parte de tu remera arrugada, encendé tu plancha para el pelo y estirá un poco la prenda para que no sé formen más marcas, pasá la plancha a una temperatura media, hasta que observes que quede completamente lisa.

Podés utilizar la plancha de pelo para la ropa Antena 2

Tetera o hervidor de agua

En las tiendas de ropa de los centros comerciales utilizan las planchas de vapor que suelen ser muy grandes y pesadas, además de costosas, las cuales dejan cada prenda libre de arrugas. Para realizar este truco, poné a hervir agua en tu tetera o en su máquina especializada para el trabajo.

Una vez que libere bastante vapor, podés tomar tu instrumento de cocina y pasarlo sobre la prenda, tenga en cuenta que al estar a altas temperaturas le puede causar quemaduras, por esto es recomendable que lo hagas con unos guantes de tela puestos o mientras la ropa está colgada en alguna percha que le brinde un espacio de 30 centímetros entre el vapor y tu ropa.