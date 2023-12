escuchar

Este 25 de diciembre, un grupo de vecinos se reunió en el hall del edificio para realizar un acto simbólico a modo de celebración de la Navidad. Los organizadores colgaron un cartel en el ascensor para informar del encuentro, pero uno de los inquilinos decidió no asistir y reaccionó de la peor manera.

Además de los adornos, los regalos de Papá Noel y las luces que adornan toda la ciudad, la Navidad es una fecha tradicional que funciona como un incentivo para reunirse sin ninguna otra excusa. Así, los vecinos de un edificio de España se encontraron para festejar la llegada de esta Fiesta, pero se quedaron asombrados cuando, de repente, apareció un agente de la Policía.

(Imagen ilustrativa). Un grupo de vecinos se reunió para festejar la Navidad Unsplash

“Madre mía, la que tenéis aquí preparada”, expresó atónito el agente de la Policía que acudió al edificio donde los inquilinos protagonizaron la reunión en el marco de la Navidad. Y agregó: “Nos han llamado los vecinos”. La perplejidad inundó los rostros de los asistentes, ya que se trataba de una reunión vecinal. Pero, enseguida, descubrieron quién realizó la llamada.

“Estábamos todos, pero se han ido yendo”, señaló una mujer. “A alguno no le habéis invitado”, reparó el agente en tono sarcástico, ante lo que los vecinos advirtieron que colocaron un cartel en el ascensor para informar de la reunión. Y apuntaron: “Sabemos quién ha sido. El único que no ha venido”. Otro destacó: “El que ha pasado y no nos ha saludado”.

“Hacemos el brindis vecinal y el único vecino que no baja llama a la Policía”, describió la usuaria de TikTok @catlopper, en un video en el que relató el icónico episodio que vivió la tarde de esta Navidad. La publicación acumuló más de 485 mil reproducciones en la red social y se volvió viral ante la incredulidad del agente.

La reacción del policía que se volvió viral en TikTok

Lejos de pedir que se pusiera fin a la reunión, el policía entendió la situación y se lo tomó con humor. “Yo seguiría”, apuntó, a lo que los vecinos llegaron incluso a ofrecerle “una copita”. El clip se viralizó en la red social y recibió una oleada de comentarios que aplaudió la actitud del agente y de los vecinos.

“Siempre hay una joyita en todas las comunidades, en la escuela, en el trabajo... No falla nunca”, advirtió uno, en referencia al vecino que decidió no asistir a la reunión navideña y llamó a las autoridades para quejarse del ruido. “Ya tienen tema de conversación para la próxima junta”, apuntó otro. “Una multa por llamar a la Policía para nada”, aseveró un tercero, a quien la creadora detalló que, a pesar de que llamó a su puerta, no atendió.

(Imagen ilustrativa). El vecino que no asistió llamó a la Policía Unsplash

En tanto, los usuarios aplaudieron la forma en la que los vecinos del edificio quisieron celebrar la Navidad y compartir entre ellos. “Ojalá hubiera más comunidades así. Ahora, ya casi ni se habla la gente del edificio”, destacó una. “¡Qué tradición más bonita! Sigan haciéndolo porque es súper lindo”, señaló otra. Una tercera dijo: “Lo que daría por vivir en ese edificio. ¡Qué alegría!”.

