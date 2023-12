escuchar

Julieta Poggio atravesó un complicado momento en una embarcación en medio de una fiesta con amigos y conocidos. La ex Gran Hermano, quien se catapultó a la fama por su participación en el reality y posteriormente consiguió explotar su faceta artística, fue noticia en esta Navidad por un accidente que derivó en una rápida atención médica para poder suturarle la herida en su ojo.

Sin dar detalles de la locación del barco, la bailarina dialogó, en primera instancia, con el sitio web de la periodista Laura Ubfal y ahí contó los pormenores de este percance que se dio en horas de la tarde. “Estaba en una fiesta en un barco y una chica se estaba por caer, me agarró y me empujó sin querer y me tiró al agua”, contó Poggio sobre este desafortunado evento.

Julieta Poggio mostró la herida que se hizo en su labio tras caer de una embarcación Instagram (@poggiojulieta)

Las consecuencias de su abrupta caída provocó que tuviera que salir rápidamente del agua y ser socorrida por sus amigas, quienes buscaron la forma de que el barco llegue a tierra firme para poder trasladarla al hospital más cercano: “Me tuvieron que dar dos puntos”, aclaró.

Con diferentes versiones de lo que sucedió, lo que provocó fastidio en la protagonista de esta historia, la panelista del debate de Gran Hermano decidió elaborar también un video, que subió a Instagram, para mostrar detalles de las heridas causadas por el accidente.

“Hola, ¿cómo andan? Aparezco para agradecer todos los mensajitos que me mandaron y para que se queden tranquilos porque hay muchas personas que están diciendo cosas que no son, a la gente le gusta hablar al pedo”, arrancó Julieta, quien usó unos lentes con marco naranja para tapar la lesión ocular.

En continuado manifestó que no “iba a haber joda” y siguió con el inconveniente: “Fue una caída, un golpe bastante fuerte que me di acá en la boca (mostró el labio) y en el ojito me dieron dos puntos, cuando los tenga mejor se los voy a mostrar. Estoy bien, fue un accidente con suerte que podría haber sido algo peor, son cosas que pasan y es una lástima que haya pasado en estas fiestas”, dijo Poggio en un contenido multimedia que se subió a las stories de su cuenta, que tiene 2,9 millones de seguidores.

Por último, para cerrar su video, Poggio pidió tranquilidad para sus fanáticos: “Quédense tranqui, gracias por todas las buenas vibras que me están mandando. Qué tengan una hermosa noche”.

Julieta Poggio y sus amigas antes del accidente Instagram (@poggiojulieta)

Así, sin poder coronar lo que era una fiesta, según su testimonio, la integrante de la obra de teatro llamada Coqueluche subió una imagen posterior a su descargo donde se la ve a ella, su hermana Lola Poggio y una amiga llamada Camila disfrutando del sol arriba del barco. “Cuando todavía éramos felices. Gracias por estar siempre”, aclaró la bailarina e influencer quien intentó desdramatizar esta situación que puso en peligro su integridad física y se tomó un tiempo para poder contar el hecho en su Instagram con el fin de aclarar algunos trascendidos que la daban como internada en un nosocomio.